Posrednika pri umoru novinarja Jána Kuciaka obsodili na 15 let zapora

Glavna obravnava januarja

Napis na plakatu po umoru februarja lani: »# ALL FOR JAN. Ne morete ubiti resnice. Nadaljevali bomo!« FOTO: Aljaž Vrabec/Delo

Slovaško sodišče je danes posrednika pri umoru slovaškega novinarjaobsodilo na 15 let zapora. Andrusko je edini od petih obtoženih v tem primeru, ki je priznal krivdo. Sojenje preostali četverici se bo nadaljevalo januarja.Andrusko je s tožilstvom sklenil dogovor o priznanju krivde, v skladu s katerim so se dogovorili za desetletno zaporno kazen. A sodišče je zavrnilo ta dogovor in predlagalo 15 let, kar je posrednik pri umoru novinarja in njegove zaročenkesprejel. Sodba je dokončna, poročajo tuje tiskovne agencije.Sojenje se je začelo 19. decembra, nadaljevalo pa se bo z glavno obravnavo 13. januarja. Sodijo domnevnemu naročniku umora, podjetniku, domnevni organizatorkiter domnevnima morilcemain. Grozi jim najmanj 25 let zapora, lahko pa bi bili obsojeni tudi na dosmrtni zapor.Preiskovalni novinar Kuciak in Kušnirová sta bila februarja 2018 ustreljena na svojem domu. Oba sta bila stara 27 let. Kuciak je med drugim preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki, njegov umor pa je vrgel temno senco na vlado in sprožil množične proteste, kakršnim v državi niso bili priča od padca komunizma. Privedli so do odstopa premieraKuciak je pred umorom preiskoval nepregledne posle Kočnerja. V okviru preiskave so še odkrili, da je Kočner domnevno oblikoval korupcijsko mrežo, v okviru katere je nadzoroval sodnike, tožilce in politike. Tako je lahko leta ostajal skrit pred roko pravice. Dodatno je vohunil za novinarji, ki so bili kritični do njega, med njimi je bil tudi Kuciak.