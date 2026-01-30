Postameriški svet gradi temelje v Aziji

Trump je s carinskim hegemonizmom zagnal trend, ki se razvija neodvisno od njega in njegovih groženj.

Med vsakim srečanjem z evropskimi voditelji kitajski partijski in državni voditelj zveni kot modrec, ki je dočakal, da so manj modri državniki vendarle dojeli, kje je Rim našega časa. Tako je včeraj med srečanjem z britanskim premierom Keirom Starmerjem najprej izrazil zadovoljstvo, ker je njegov gost nedavno izjavil, da sodelovanje s Kitajsko ni vprašanje izbire, temveč nujnost, ki je ne smemo zanemariti. Potem ko je dejal, da je Starmer po osmih letih prvi britanski premier na uradnem obisku v Pekingu, se je Xi Jinping sprostil in tridnevno bivanje visoke britanske delegacije umestil v največji kitajski praznik, tradicionalno novo leto v znamenju konja, ki ga bodo Kitajci kmalu dočakali. »To je srečen predznak,« je dejal kitajski predsednik in prepustil mikrofon Starmerju, da je lahko ...