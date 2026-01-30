  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Postameriški svet gradi temelje v Aziji

    Trump je s carinskim hegemonizmom zagnal trend, ki se razvija neodvisno od njega in njegovih groženj.
    Sicer pa se Xi Jinping pripravlja na to, da bo aprila sprejel ameriškega predsednika in tudi njemu povedal nekaj podobnega, kot je mirno, zlog za zlogom, povedal britanskemu premieru. FOTO: Carl Court/Reuters
    Sicer pa se Xi Jinping pripravlja na to, da bo aprila sprejel ameriškega predsednika in tudi njemu povedal nekaj podobnega, kot je mirno, zlog za zlogom, povedal britanskemu premieru. FOTO: Carl Court/Reuters
    Zorana Baković
    30. 1. 2026 | 05:00
    5:49
    Med vsakim srečanjem z evropskimi voditelji kitajski partijski in državni voditelj zveni kot modrec, ki je dočakal, da so manj modri državniki vendarle dojeli, kje je Rim našega časa. Tako je včeraj med srečanjem z britanskim premierom Keirom Starmerjem najprej izrazil zadovoljstvo, ker je njegov gost nedavno izjavil, da sodelovanje s Kitajsko ni vprašanje izbire, temveč nujnost, ki je ne smemo zanemariti. Potem ko je dejal, da je Starmer po osmih letih prvi britanski premier na uradnem obisku v Pekingu, se je Xi Jinping sprostil in tridnevno bivanje visoke britanske delegacije umestil v največji kitajski praznik, tradicionalno novo leto v znamenju konja, ki ga bodo Kitajci kmalu dočakali. »To je srečen predznak,« je dejal kitajski predsednik in prepustil mikrofon Starmerju, da je lahko ...
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

    Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
    Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Meje verske svobode

    Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

    Ker je Katoliška cerkev sestavni del tuje države, bi jo predlagatelji zakonskih sprememb radi izločili iz slovenske politike.
    Novica Mihajlović 28. 1. 2026 | 16:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Volitve

    Trump in Grenlandija: nepričakovani dar za dansko premierko

    Vprašanje je, ali bodo kmalu razpisali volitve in izkoristili svoje politične uspehe.
    29. 1. 2026 | 10:02
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    KitajskaXi JinpingVelika BritanijaKeir Starmerzunanja politika
    Novice  |  Slovenija
    Reševanje v gorah

    Čudovite fotografije hribov na družbenih omrežjih zahtevajo svoj davek

    Ena od kritičnih točk je bivak pod Skuto, ki pritegne številne tujce, a potem pogosto ne zmorejo priti nazaj.
    Simona Bandur 30. 1. 2026 | 07:18
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Batista Cadillac: Od vožnje proti sončnemu zahodu do tistega, kar sledi, ko pade tema

    Širši javnosti so se predstavili pred desetimi leti z nastopom v oddaji Slovenija ima talent in od takrat postali stalnica domače glasbene scene. Zdaj vstopajo v naslednje obdobje ustvarjanja, kakšno bo, pa sta nam razkrila ustanovna člana Matija Koritnik in Urban Lutman (na fotografiji drugi in tretji z leve).
    30. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kazen za prvake

    Nogometna zveza brutalno kaznovala udeležence škandaloznega finala

    Skupne finančne kazni dosegajo skoraj milijon evrov.
    30. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Nasitna in v 15 minutah skuhana juha, ki diši po Aziji (VIDEO)

    Dobra jušna osnova, kokosovo mleko in kupljeni gyoza cmoki. Malo pokuhamo, dodamo nekaj okusnih malenkosti in nastane fantastična azijska juha.
    Odprta kuhinja 30. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Poškodovanje umetnine

    Velenje za popravilo Titovega kipa plačalo visok znesek

    Glava Titovega kipa se je ob padcu na tla poškodovala, dodatne poškodbe je dobila, ko jo je nepridiprav vlekel do avtomobila.
    Barbara Kuklec Petek 30. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več

