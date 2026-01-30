Postameriški svet gradi temelje v Aziji

Trump je s carinskim hegemonizmom zagnal trend, ki se razvija neodvisno od njega in njegovih groženj.
Sicer pa se Xi Jinping pripravlja na to, da bo aprila sprejel ameriškega predsednika in tudi njemu povedal nekaj podobnega, kot je mirno, zlog za zlogom, povedal britanskemu premieru. FOTO: Carl Court/Reuters
Med vsakim srečanjem z evropskimi voditelji kitajski partijski in državni voditelj zveni kot modrec, ki je dočakal, da so manj modri državniki vendarle dojeli, kje je Rim našega časa.
Tako je včeraj med srečanjem z britanskim premierom Keirom Starmerjem najprej izrazil zadovoljstvo, ker je njegov gost nedavno izjavil, da sodelovanje s Kitajsko ni vprašanje izbire, temveč nujnost, ki je ne smemo zanemariti.
Potem ko je dejal, da je Starmer po osmih letih prvi britanski premier na uradnem obisku v Pekingu, se je Xi Jinping sprostil in tridnevno bivanje visoke britanske delegacije umestil v največji kitajski praznik, tradicionalno novo leto v znamenju konja, ki ga bodo Kitajci kmalu dočakali.
»To je srečen predznak,« je dejal kitajski predsednik in prepustil mikrofon Starmerju, da je lahko ...