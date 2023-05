Pot Ukrajine v Nato še ni tlakovana

V nadaljevanju preberite:

S približevanjem vrha Nata julija v Vilni je vse več razprav, kako naj se zavezništvo opredeli do perspektive članstva Ukrajine. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski od vilenskega vrha ne pričakuje samo jasnih sporočil, temveč tudi kakšen premik. Mantra v zavezništvu je, da o povezovanju Ukrajine ne morejo odločati v Moskvi. To da je odločitev za Kijev.

Kljub temu bolj kot razpravam o članstvu med vojno dajejo prednost pomoči pri obrambi. Ukrajina se približuje Natovim standardom in dobiva sodobno opremo z Zahoda. Drugačna je Rusija, ki po ocenah Nata med nadaljevanjem vojne z degradiranimi kopenskimi silami stavi na veliko slabše usposobljenih vojakov in stare opreme, kot so tanki T-54.