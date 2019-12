Potapljači našli šest trupel, poiskati morajo še dve

Kako je potekalo iskanje trupel?



Nevarnost za potapljače je velika

Na otok so prispeli kljub opozorilom o možnostih novega izbruha, ki so se povečale na 50-60 odstotkov. FOTO: Handout Afp

Na novozelandskem Belem otoku, znanem tudi po maorskem imenu Whakaari, so potapljači obrambnih sil našli posmrtne ostanke šestih žrtev ponedeljkovega izbruha vulkana. Najti morajo še dve, a gre za zelo zahteven projekt, saj geologi opozarjajo na veliko možnost novega izbruha. Iskanje naj bi predvidoma nadaljevali jutri.Ognjenik je izbruhnil v ponedeljek, ko je bilo na otoku 47 turistov. Umrlo je 16 ljudi, 20 oseb se s hudimi opeklinami zdravi v bolnišnici. Novozelandska premierkaje po odkritju šestih trupel dejala, da bodo morale oblasti poiskati odgovor na vprašanje, zakaj so bili ljudje na otoku kljub nevarnosti erupcije. »A najprej moramo počakati, da se čustva nekoliko pomirijo. Nekatere družine so komaj dobile nazaj svoje ljubljene,« je še dodalal Ardernova.Tveganje za potapljače je bilo kljub zaščitnim oblačilom in dihalnim aparatom velikansko, poroča BBC. Osemčlanska ekipa je na otok prispela s helikopterjem in precej hitro - v štirih urah - našla posmrtne ostanke šestih pogrešanih oseb, ki so jih nato z otoka prepeljali s čolnom.»Žal akcija še vedno ni zaključena, saj moramo poiskati še dve trupli,« je dejal visoki predstavnik policije. »Vemo, da se vsaj eno nahaja nekje v vodi, potapljači ga intenzivno iščejo. Storili bomo vse, da ju najdemo.«Vulkanologi opozarjajo, da bi lahko vulkan znova izbruhnil v vsakem trenutku.Ekipa potapljačev se trupli išče v težkih razmerah. Soočeni so z lavo, hudo vročo paro, pepelom in skalami, ki letijo naokrog. Administratorji novozelandske geološke spletne strani GeoNet so v četrtek zapisali, da obstaja 50- do 60-odstotna možnost novega izbruha. »Okolje je nepredvidljivo, potapljači so zelo pogumni.«Med akcijo jih ves čas budno spremljajo geologi, da bi jim v primeru izbruha ognjenika takoj ukazali umik. Reševalcem se je poklonil tudi namestnik policijskega komisarja: »Rad bi se jim zahvalil za trud in pogum, ki so ga pokazali danes. Naše misli in molitve so z umrlimi in njihovimi sorodniki, ki preživljajo težke čase.«Novozelandske oblasti so sporočile, da je bilo v času izbruha vulkana na otoku 24 državljanov Avstralije, devet državljanov ZDA, pet ljudi je bilo iz Nove Zelandije, štirje iz Nemčije, po dva iz Kitajske in Velike Britanije ter en državljan Malezije. Po izbruhu so jih več kot polovico rešili v hitri reševalni akciji.Nekatera turistična plovila, ki so zapustila otok, so se po izbruhu vrnila, da bi pomagala ranjenim. Velika večina rešenih je utrpela hude rane in opekline.