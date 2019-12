FOTO:Potapljanje zgodovine tudi na račun »reševanja« kurdskega vprašanja

Med prebivalci turškega mesteca Hasankeyf ob reki Tigris vlada neutolažljiva žalost. Enega od najstarejših stalno naseljenih krajev na svetu – neprekinjeno že 12.000 let – bo kmalu zalila voda. Večinoma kurdsko pramesto, ki je imelo pomembno vlogo v času rimskega imperija in Bizanca, bo postalo del velikanskega akumulacijskega jezera.Oblasti so izselile večino prebivalstva. Seveda proti njihovi volji. Voda ne bo poplavila le njihovih domov, temveč tudi več plasti zgodovine. Arheologi se držijo za glavo, uradna Ankara pa stalinistično govori – o napredku.Da bodo turške oblasti poplavile antično mestece, je bilo jasno leta ...