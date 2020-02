FOTO:Potniki začeli zapuščati ladjo Diamond Princess

FOTO: Kim Kyung Hoon/Reuters

Pridružite se Delovi viber skupnosti:

Spremljajte naše vsebine tudi prek aplikacije viber!

Potnike so pričakali avtobusi. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Preberite še:

Žrtveni jagenjčki na kitajskem partijskem ražnju

Po 14-dnevni karanteni je danes nekaj potnikov zapustilo ladjo za križarjenje Diamond Princess , zasidrano v japonskem pristanišču v Jokohami. Po poročanju tujih medijev bo danes ladjo zapustilo okoli 500 ljudi, ki ne kažejo simptomov in so imeli negativne teste na prisotnost virusa COVID-19 , ostali potniki, ki so bili negativni na testih, pa jo bodo zapustili v prihodnjih dneh.Na krovu je bilo okoli 3700 oseb. Prvega februarja so pri moškem, ki se je izkrcal v Hongkongu, odkrili okužbo z novim koronavirusom, zato so japonske oblasti ladjo 4. februarja dale pod karanteno in začele preverjati zdravstveno stanje oseb. Potnike so prosili, naj ostanejo v kabinah, nato so jih sem ter tja spuščali na palubo. A ukrep ni zadostoval, saj se je okužba hitro širila. Vsak dan so odkrili več okuženih, na koncu so jih našteli 542, kar je največje žarišče virusa izven Kitajske. Nekateri strokovnjaki, kot navaja BBC, so opozorili, da so bili ukrepi povsem neprimerni in da pristojni niso uspešno ločili okuženih in zdravih.Potniki, ki so sicer imeli negativne teste, a so bili v kabinah z okuženimi, za zdaj še ne bodo smeli s krova, ampak bodo morali opraviti dodatne preglede. Že pred dnevi so ladjo zapustili Američani, ki so se v ZDA vrnili s tovornimi letali, tam so jih vnovič namestili v dvotedensko karanteno. Karantena čaka tudi državljane Kanade, Avstralije in Velike Britanije.Na ladji so bili državljani iz več kot 50 različnih držav, zato se pravzaprav vsi bojijo, da bi se virus še naprej širil. Na njej je tudi šest Slovencev, ki včeraj še niso vedeli, kdaj jo bodo lahko zapustili in kako bodo lahko prišli domov. Po informacijah zunanjega ministrstva bo ena izmed držav članic EU na Japonsko poslala letalo, s katerim se bodo v Evropo vrnili državljani več držav EU (Italije, Nemčije, Romunije, Irske, Poljske, Grčije, Hrvaške, Slovenije). V domovino se bodo Slovenci predvidoma vrnili do konca tedna.Virus COVID-19 je do zdaj na Kitajskem, kjer se je tudi prvič pojavil, terjal 2004 življenja. Na Kitajskem so potrdili 74.185 primerov, drugod po svetu pa okoli 700.