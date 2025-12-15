Potniško letalo v Karibih skoraj trčilo v ameriško vojaško letalo

Letalo JetBlue s karibskega otoka Curaçao v bližini Venezuele se je sredi dviga ustavilo, da ne bi trčilo v ameriški vojaški tanker, poroča CNN. »Skoraj bi trčila. Leteli so točno na poti našega leta ... Niso imeli vključenega transponderja, to je nezaslišano,« je o incidentu dejal pilot letala JetBlue.

Potniško letalo je bilo namenjeno iz Curaçaa na mednarodno letališče Johna F. Kennedyja v mestu New York.

Incident se je zgodil v času, ko se odnosi med ZDA in Venezuelo zaostrujejo zaradi protimamilarske kampanje, ki jo v Karibih izvajajo Američani. Ameriško vojaško letalo, ki je skoraj trčilo v potniško iz Curaçaa, je bilo sicer namenjeno prav v Venezuelo. »Bili smo na isti višini,« je dejal pilot letala JetBlue in dodal, da so se bili med vzletom prisiljeni ustaviti.

Predstavnik družbe JetBlue Derek Dombrowski je v nedeljo povedal: »Incident smo prijavili zveznim oblastem. Sodelovali bomo v vsaki preiskavi. Naši uslužbenci so pripravljeni na različne postopke v različnih letalskih situacijah. Hvaležni smo, da je naša ekipa incident pravočasno prijavila vodstvu.«

Pri Pentagonu se še niso odzvali na prošnjo za komentar medijske hiše AP.