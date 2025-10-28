Potomci Astrid Lindgren tožijo hrvaško podjetje zaradi imena Pipi

Podjetje, ki je v lasti otrok in vnukov slavne pisateljice knjig za otroke Astrid Lindgren, je tožbo proti izdelovalcu pijače Pipi vložilo po tistem, ko je ta na Švedskem registriral blagovno znamko Pipi. Tožba je po poročanju hrvaških medijev presenetila družbo, v kateri poudarjajo, da se ukvarjajo s povsem drugačno dejavnostjo kot tožniki.

Izvirno švedsko ime junakinje Pike Nogavičke je namreč Pippi Langstrumpf, zaradi česar po mnenju potomcev pisateljice obstaja velika možnost zamenjave.

Vnuk pisateljice Olle Nyman je za nemško tiskovno agencijo DPA v ponedeljek potrdil poročanje švedskih medijev o tožbi. Po poročanju lokalnega časnika Vimmerby Tidning je med drugim dejal, da morajo ukrepati, če kdo uporablja ime Pippi v komercialnem kontekstu brez njihovega dovoljenja ter ga povezuje z likom Pike Nogavičke Astrid Lindgren.

V splitskem podjetju Pipi Beverages so izrazili presenečenje nad poročanjem švedskih medijev, rekoč, da se njihovo podjetje in podjetje Astrid Lindgren AB ukvarjata s povsem različnimi dejavnostmi.

Po poročanju hrvaškega Jutarnjega lista so pojasnili, da niso prejeli nikakršnega sodnega dokumenta. Poudarili so tudi, da v zadnjih 50 letih nihče, niti Astrid Lindgren, ki je umrla leta 2002, ni nasprotoval imenu.

»Naša Pipi nikoli ni bila zamišljena kot deklica z rdečimi lasmi in pegami, temveč kot dalmatinsko dekle sproščenega duha. Po ponovni prenovi blagovne znamke je Pipi odrasla in ima popolnoma drugačno vizualno identiteto,« so še sporočili iz podjetja.

Trenutek vložitve tožbe so opisali kot simptomatičen, saj se blagovna znamka v zadnjih letih uspešno širi na tuje trge, zlasti nemškega in avstrijskega, ter sodeluje z mednarodnimi partnerji.

Brezalkoholna gazirana pijača Pipi, na začetku le z okusom pomaranče, je na trg prišla leta 1971 v Splitu. Do minulega tedna je na spletni strani podjetja pisalo, da je ime dobila po priljubljeni junakinji Astrid Lindgren, Piki Nogavički. Zdaj tega napisa ni več.