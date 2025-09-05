V Afganistanu že tretji potres, skupno število smrtnih žrtev najmanj 2200

V četrtek okoli devete ure zvečer je Afganistan že tretjič v šestih dneh stresel potres. Prizadel je vzhodni provinci Kunar in Nangarhar, in sicer z magnitudo 5,6, medtem ko število smrtnih žrtev narašča še od prvega potresa v nedeljo, poroča BBC. Reševalci so v zadnjih dneh iz ruševin izkopali več sto mrtvih, po zadnjih informacijah predstavnika talibske vlade Hamdulaha Fitrata pa je skupno število smrtnih žrtev naraslo na več kot 2200, navaja Al Džazira.

Po prejšnjih ocenah Združenih narodov število mrtvih znaša okoli 1400, po četrtkovih podatkih talibske vlade pa je bilo žrtev najmanj 2205. Vsaj 3640 ljudi je poškodovanih, več tisoč zgradb in stanovanjskih objektov je uničenih. »Za prizadete v potresu smo postavili šotore, preskrba s prvo pomočjo in nujno opremo je v polnem teku,« je med drugim zapisal Fitrat na družbenem omrežju X.

O žrtvah včerajšnjega potresa za zdaj še ni podatkov, kljub temu pa so v bolnišnico v Kunarju prepeljali 17 poškodovancev, so za BBC povedali tamkajšnji zdravniki.

Porušena hiša v provinci Kunar 4. septembra 2025. FOTO: Sayed Hassib/Reuters

V torek je vzhod Afganistana stresel drugi potres z magnitudo 5,2, ki je sledil nedeljski katastrofi z magnitudo 6. Najbolj kritično je v vzhodni provinci Kunar, kjer prebivalci večinoma živijo v hišah iz lesa in ilovnatih opek, pojasnjujejo pri Al Džaziri. Območje je zahtevno za reševanje zaradi strmih pobočij, rečnih dolin in visokih gora.

Teren v vzhodnih provincah Afganistana je izjemno zahteven. FOTO: AFP

Talibska vlada je pozvala k mednarodni pomoči. Združeno kraljestvo je obljubilo milijon funtov (okoli 1,15 milijona evrov) pomoči prek partnerskih organizacij Sklada Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) in Mednarodnega Rdečega križa (IFRC). Pomoč sta ponudili tudi Kitajska in Švica.