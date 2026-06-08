Filipine stresel močan potres, oblasti svarijo pred nevarnostjo cunamija

Jug Filipinov je okrog ene ure zjutraj po našem času stresel močan potres z magnitudo 7,8, ki je povzročil veliko gmotno škodo. Tamkajšnje oblasti so potrdile, da so umrli trije ljudje, še pet pa je poškodovanih.

Potres je prizadel območje otoka Mindanao, žarišče pa je bilo jugozahodno od mesta General Santos. Sunki so povzročili zrušitve več objektov, med drugim dela restavracije hitre prehrane, trgovskega kompleksa in ene izmed srednjih šol v pokrajini Davao del Sur. Posnetki s prizadetih območij kažejo poškodovane stavbe, razbito steklo in ruševine na ulicah.

Oblasti so prebivalce opozorile, naj se zaradi možnosti popotresnih sunkov ne vračajo v poškodovane objekte. Na več območjih je prišlo tudi do izpadov električne energije, reševalne službe pa so že nadaljevale pregledovanje terena in ocenjevanje škode.

Zdaj še nevarnost cunamijev

Pacifiški center za opozarjanje pred cunamiji je po potresu opozoril na možnost večmetrskih valov ob nekaterih filipinskih obalah. Opozorila so veljala tudi za dele Indonezije in Malezije, kjer so oblasti prebivalcem obalnih območij svetovale umik na višje ležeče predele. V Indoneziji so pozneje opozorilo preklicali, potem ko so zabeležili le manjše valove.

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos mlajši je prebivalce pozval, naj dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. Poudaril je, da so evakuacijski centri pripravljeni na sprejem ljudi, medtem ko državne službe odstranjujejo ovire na prometnicah in zagotavljajo dostop reševalcem.

Potres je prizadel državo prav na dan odprtja javnih šol po počitnicah. Med jutranjimi slovestnostmi, po lokalnem času se je potres zgodil nekaj minut pred osmo uro zjutraj, pa so učenci tako v več šolah iskali zavetje pred močnim tresenjem tal. Vlada je zato na prizadetih območjih do nadaljnjega ustavila pouk.

Filipini, ki obsegajo preko sedem tisoč otokov, ležijo na območju pacifiškega ognjenega obroča, kjer se stikajo številne tektonske plošče, zato so potresi in vulkanski izbruhi v državi pogosti.