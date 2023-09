Potres je udaril v srce maroške kulturne dediščine

V nadaljevanju preberite:

Potres magnitude 6,8 je v Maroku vzel več tisoč življenj, mnogi se ob ruševinah sprašujejo, ali jim je vzel prihodnost, nedvomno pa je vzel tudi veliko maroške preteklosti.

V svet prihajajo novice o skoraj 600 porušenih šolah in velikih izgubah na področju kulturne dediščine, seveda s posebno pozornostjo do Marakeša, ki je tradicionalno ena od devetih točk, s katerimi je Maroko zapisan na seznamu Unescove svetovne kulturne dediščine. Uničena je tudi mošeja, ki je na kandidatni listi za vpis na ta seznam.

Potres je ob izteku minulega petka udaril v srce maroške kulturne dediščine, v tisto, za kar so zelo hitro ocenili, da so z njim kot skupnost prispevali k podobi človeštva in da kot tako sodi na Unescov seznam svetovne dediščine. Danes poškodovana stara medina v milijonskem Marakešu je postala leta 1985, ko so jo vpisali na Unescov seznam svetovne dediščine, drugi uspešen vpis te države, po medini v Fezu, ki je prišla pod zaščito Unesca štiri leta prej.

Staro središče Marakeša, sestavljeno iz opečnatih zgradb in labirinta ulic, je eden obveznih ciljev v železnem repertoarju maroškega turizma, ta pa h gospodarstvu v državi prispeva okoli sedem odstotkov. Po uradnih podatkih je v prvi polovici letošnjega leta prinesel 4,4 milijarde evrov.