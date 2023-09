Potres še poudaril razlike med bogatimi in revnimi

Močan potres z magnitudo 6,8, ki je v noči iz petka na soboto stresel Maroko, je najhuje prizadel gorato in redko poseljenoobmočje Visokega Atlasa. Po uradnih podatkih je umrlo več kot dva tisoč ljudi, približno toliko je tudi ranjenih, številne še vedno pogrešajo, odročne vasi pa so ostale brez elektrike in telefonskih povezav.

Judovska četrt je med najbolj prizadetimi mestnimi predeli. FOTO: Lucijan Zalokar

Potres so čutili tudi v domala vseh največjih mestih te magrebske države. Najbolj jo je skupil približno sedemdeset kilometrov od žarišča oddaljeni Marakeš, v katerem bolnišnice pokajo po šivih. Na izredno stanje v mestu še bolj kot ruševine opozarjajo ljudje, ki so si na prostem uredili zasilna zatočišča: nekateri so ostali brez strehe nad glavo, drugi so domove zapustili v strahu pred popotresnimi sunki. Večina improvizira z rjuhami in preprogami, šotore premorejo le redki.

Ahmed odstranjuje ruševine izpred hotela, v katerem vsak dan pomaga pri različnih opravilih. FOTO: Lucijan Zalokar

Kot se ob naravnih nesrečah pogosto primeri, so zopet krajšo potegnili revnejši sloji prebivalstva. Dotrajana in z ozkimi uličicami prepredena judovska četrt, ki velja za nekakšen slum mestnega jedra, prenovo pa so ji dolga leta obljubljali s figo v žepu, je vsa v ruševinah, medtem ko so jo modernejše soseske z novogradnjami, širokimi avenijami in palmovimi drevoredi odnesle brez praske.