Potres v bližini Petrinje čutili tudi v Zagrebu

Potres z magnitudo 3,7 po Richterjevi lestvici je danes dopoldne stresel Hrvaško, je na omrežju X sporočila tamkajšnja seizmološka služba. Epicenter potresa je bil približno osem kilometrov iz Petrinje.

Tla so se zatresla malo pred deseto uro dopoldne. Intenzivnost potresa v epicentru so ocenili na V. stopnjo po evropski makroseizmični lestvici, so še sporočili hrvaški seizmologi. To pomeni, da so potres čutili v zgradbah, na prostem pa redko. Znotraj stavb ponavadi nihajo viseči predmeti, okna in vrata pa lahko loputajo.

Potres so po navedbah časnika Jutarnji list čutili prebivalci Siska in širše okolice, tresenje tal pa so zaznali tudi v Zagrebu in okoliških naseljih. Poročil o morebitni škodi ni, so pa prebivalci na družbenih omrežjih sporočali, da so čutili tresenje. »Kar dobro je zibalo,« je zapisal eden. Nekdo je tudi podvomil o verodostojnosti ocene intenzivnosti: »Niti najmanjše možnosti ni, da je bilo samo tri, vsa hiša se je tresla.«