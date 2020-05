Potres v Iranu zahteval dve smrtni žrtvi

V Iranu so potresi zelo pogosti, zato imajo v državi pogosto tudi organizirane vaje reševanja in obnašanja med potresi, kot je ta med študenti v Teheranu leta 2008. FOTO: Morteza Nikoubazl/Reuters

Nevarnost izbruha ognjenika Damavand

Prebivalce Teherana je sinoči prestrašil in pregnal na ulice potres z magnitudo 4,6 po Richterjevi lestvici, poročata Al Jazeera in nemški Zeit. Epicenter potresa je bil petinpetdeset kilometrov vzhodno od Teherana v kraju Damavand ob vznožju istoimenskega mirujočega ognjenika.Po poročanju Al Jazeere je potres za zdaj zahteval dve smrtni žrtvi: v Damavandu je zaradi poškodb glave umrl moški, v Teheranu pa je med paniko in begom na prosto zaradi srčnega napada umrla mlajša ženska. Sicer naj potres kljub še nekaj popotresnim sunkom ne bi povzročil večje materialne škode, a ljudje so noč iz strahu pred ponovnimi močnejšimi in bolj rušilnimi sunki raje preživeli na prostem. Oblasti so vse pozvale, naj upoštevajo pravila za preprečevanje širjenja koronavirusa, saj imajo v tej državi čez sto tisoč okuženih, za covidom-19 pa je tu umrlo že 6500 ljudi.Strokovnjaki pa ob tem zadnjem potresu opozarjajo, da obstaja možnost, da bi izbruhnil ognjenik Damavand. S svojimi 5600 metri je Damavand najvišja gora v Iranu in za zdaj miruje, a v zadnjem času iz njegovega kraterja uhaja dim. Skupina raziskovalcev podnebja in vulkanologov pa je že pred dvema letoma napovedovala , da bi svet prej ali slej lahko pretresel močan in uničujoč vulkanski izbruh s številnimi žrtvami in podnebnimi ter gospodarskimi posledicami, pri tem pa so med morebitno nevarnimi omenjali prav Damavand in vulkan Taupo na Novi Zelandiji.Sicer pa je Iran zelo potresno aktiven, saj pod njim poteka več tektonskih prelomnic. Po podatkih spletnega portala Earthquaketrack so v Iranu samo v zadnjih sedmih dneh bili štirje potresi, v zadnjih 365 dneh pa kar 158.