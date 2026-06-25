Potres v Venezueli, Caracas in Guaira v ruševinah

Venezuelsko prestolnico Caracas in bližnje mesto Guaira, kjer je osrednje venezuelsko letališče Maiquetía, sta stresla huda potresa, prvi moči 7,2, drugi pa 7,5 stopnje. Vsak se je zgodil na svojem kraju ob karibski obali, sledila sta si drug za drugim, povzročila pa veliko žrtev in velikansko škodo. Število žrtev je samo začasno, doslej so jih našteli 164, bojijo pa se, da jih bo vsaj deset tisoč. Dvajset tisoč ljudi je namreč pogrešanih, brez strehe nad glavo pa jih je veliko več.

Tragedija se je zgodila na dan, ko Venezuela praznuje obletnico bitke pri Carabobu, v kateri je 24. junija 1821 Venezuela in z njo vsa Latinska Amerika dosegla eno izmed prelomnih zmag nad španskimi osvajalci. Simón Bolívar, po katerem se imenuje tudi bolivarska republika Venezuela, je tedaj španski kraljevini zadal najtežji udarec.