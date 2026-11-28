Območje Manhattan Beacha v bližini Los Angelesa je danes ob 9.30 po lokalnem času stresel potres z magnitudo 5. Žarišče potresa je bilo približno šest kilometrov zahodno-jugozahodno od mesta. Prvih poročil o poškodovanih ali gmotni škodi ni bilo.

Losangeleška gasilska služba je, kot poroča britanski Guardian, po potresu uvedla poseben režim delovanja. Na teren je namreč napotila osebje iz vseh 106 mestnih gasilskih postaj, ki so preverjale stanje stavb, ključne infrastrukture in drugih izpostavljenih območij. Pregledi so potekali po kopnem, iz zraka in z morja.

Glavnemu potresnemu sunku je sledilo več šibkejših potresov v okolici Manhattan Beacha in sosednjega Hermosa Beacha. Približno štiri minute po prvem potresu so v bližini Hermosa Beacha zabeležili sunek z magnitudo 3,0, nato pa še več šibkejših.

Mestne oblasti na Manhattan Beachu so prebivalce pozvale, naj bodo pripravljeni na popotresne sunke. Ti se namreč lahko pojavijo v minutah in urah po potresu, pa tudi v naslednjih dneh. Nevarnosti cunamija po prvih obvestilih ni bilo.

Prebivalcem pa so še svetovali, naj med tresenjem poiščejo zavetje pod trdnim pohištvom, stran od oken. Po preverjanju varnosti doma naj preverijo tudi, ali pomoč potrebujejo ranljivi sosedje, zlasti starejši, ki živijo sami. Obseg morebitnih posledic bodo pokazali prihodnji pregledi.