Potrjenih šest primerov okužbe s hantavirusom na ladji

Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih šest primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri vseh gre za t.i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Sum na okužbo tako ostaja pri dveh potnikih ali članih posadke s turistične ladji Hondius, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke.

Na ladji po podatkih WHO sicer ni več nobenega domnevnega primera okužbe. Umrli so trije potniki, nizozemski par in nemška državljanka.

Španske zdravstvene oblasti so sicer danes sporočile, da sumijo na drugi primer okužbe s hantavirusom pri ženski, ki je bila na istem letu KLM v Amsterdam, na katerem je bila tudi okužena Nizozemka, ki je kasneje umrla v bolnišnici v Johannesburgu. Žensko, ki živi v Kataloniji, so iz previdnosti sprejeli v bolnišnico v karanteno, vendar ne kaže nobenih simptomov bolezni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že v petek so v bolnišnici v Alicanteju sprejeli Španko, ki je prav tako bila na letu KLM in ki kaže simptome, značilne za okužbo s hantavirusom.

WHO je sicer sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. »Tveganje za potnike in posadko na ladji se šteje za zmerno,« je dodala.

Organizacija je ob tem napovedala, da bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja.

Na krovu križarke, ki je 1. aprila izplula iz Ushuaie v Argentini proti Zelenortskim otokom, naj bi bilo sprva okoli 150 potnikov in članov posadke iz 28 držav, vendar so se številni 24. aprila izkrcali na otoku Sveta Helena.

Ladja Hondius, ki so ji španske oblasti dovolile pristanek na otoku Tenerife, naj bi se pred pristaniščem Granadilla po zadnjih podatkih zasidrala v nedeljo zjutraj med 5. in 7. uro po srednjeevropskem času, je danes sporočila španska ministrica za zdravje Monica Garcia Gomez. Pred tem so pričakovani prihod napovedovali med nedeljo opoldne in ponedeljkom.

Potnike in člane posadke naj bi nato s čolni prepeljali na obalo in z avtobusi do bližnjega letališča, od koder se bodo vrnili v matične države. »Niti prtljaga niti truplo umrle osebe ne bosta izkrcana na Kanarskih otokih, ostala bosta na krovu z delom posadke,« je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in ob tem dodala, da bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski.

Po besedah španskega notranjega ministra Fernanda Grande-Marlaske so načrtovani repatriacijski leti za potnike z ladje v ZDA, Veliko Britanijo in pet članic EU.

Ameriško zunanje ministrstvo je pred tem potrdil, da bodo ameriške državljane v domovino prepeljali s posebnim evakuacijskim letom. Glede na seznam potnikov je na krovu ladje 17 ameriških državljanov, poroča AFP.

Pri usklajevanju evakuacije potnikov bo pomagal tudi generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki naj bi danes prispel na Tenerife.

Prvi mož WHO se je pred tem danes ustavil v Španiji, kjer se bo, kot je sporočil na omrežju X, pridružil visokim vladnim uradnikom na misiji na Tenerifu, da bi nadzoroval varno izkrcanje potnikov, članov posadke in zdravstvenih strokovnjakov s križarke MV Hondius.