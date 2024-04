Potuha Putinovi agresiji le na obrobju

V nadaljevanju preberite:

Čeprav ima evropski parlament v zunanji politiki EU le simbolično vlogo, so bile vojne in drugi pretresi v sosedstvu med glavnimi točkami njegovih razprav v zadnjem mandatu. Posledice ruske agresije v Ukrajini, denimo na energetskem področju, pa so se zrcalile v sprejeti zakonodaji.

Dolgoletni evropski poslanec in nekdanji hrvaški zunanji minister Tonino Picula je dramatičnost položaja je orisal z dogajanjem 1. februarja letos, ko so voditelji na vrhu EU po dolgih zapletih sprejeli sveženj pomoči Ukrajini, vreden 50 milijard evrov. V bližini, na Place du Luxembourg pred evropskim parlamentom, pa so »nezadovoljni kmetje sežigali gume in rušili spomenike«.