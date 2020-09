Potujoči cirkus še ne more v rdeči Strasbourg

Evropski parlament od februarja brez seje na svojem sedežu.

Vrhunec bo letni govor Ursule von der Leyen.

Številni nasprotniki potovanj med Brusljem in Strasbourgom.

Logistični zalogaj

Evropski parlament. FOTO: Zrnec Primož/Delo

Nasprotovanje selitvam

103

milijone stroškov na leto povzročijo selitve v Strasbourg po eni od študij evropskega parlamenta

Bi evropski parlament res lahko prihodnji teden zasedal v Strasbourgu? S tem vprašanjem so si po koncu počitnic belili glavo mnogi v parlamentarnih krogih.Evropska politika se v zadnjih tednih ukvarja s številnimi težkimi vprašanji, od boja s posledicami pandemije covida-19 do težavnih odnosov z Rusijo, a očitno je bilo še dovolj časa za prestižna vprašanja. Pravni položaj je sicer jasen: sedež evropskega parlamenta je v Strasbourgu in v njem naj bi opravili dvanajst štiridnevnih zasedanj na leto. Pandemija je stvari postavila na glavo. Parlament je v alzaški prestolnici nazadnje zasedal februarja. Seje so potekale v Bruslju, s skromno fizično udeležbo poslancev.Predvsem v Franciji, kjer je sedež parlamenta v Strasbourgu nedotakljiva svetinja, so pričakovali, da se bodo septembra vrnili v normalen ritem. Osrednja točka na dnevnem redu septembrske plenarne seje je prvi govor predsednice evropske komisijeo stanju Unije. Toda v poslanskih krogih so številni glasno nasprotovali zasedanju sredi pandemije v Strasbourgu, ki je med bolj prizadetimi kraji in leži v rdečem departmaju Spodnji Ren, saj da bi bilo to nevarno za zdravje.V Parizu se s tem niso strinjali. Državni sekretar za evropske zadeveje pojasnil, da so v Strasbourgu zagotovljene »najboljše zdravstvene razmere«. Tudi »rdeči« Bruselj, kamor bi prav tako pripotovali poslanci iz vse Evrope, je po mnenju zagovornikov zasedanja v Franciji enako zdravstveno nevaren kot »rdeči« Strasbourg. Bruselj ali celotna Belgija sta za številne evropske države rdeča cona z zahtevano karanteno ob vrnitvi. Tudi v Bruslju naj bi za poslance, ki bodo prišli z nevarnih območij, veljale omejitve v prostem času.Predsednik evropskega parlamentaje sprejel odločitev, da bo zasedanje v Bruslju in ne v Strasbourgu. Med drugim zato, ker bi administracija morala po vrnitvi v Bruselj v karanteno. V Franciji nočejo, da bi bile odpovedi zasedanj stalna praksa, ki bi pripeljala do tega, da bi se uresničila želja zagovornikov konca selitev in ustalitve parlamenta v Bruslju. »Potujoči cirkus« marsikoga jezi že v normalnih časih. Selitev vsak mesec je logistični zalogaj, saj je na poti okoli 3000 ljudi in ogromno gradiva.Selitve po študiji evropskega parlamenta iz leta 2013 stanejo 103 milijone evrov na leto. Poleg tega evropski poslanci v času boja za podnebje ne morejo biti zgled z ogljičnim odtisom, ki ga ustvarijo s potjo iz Bruslja, kjer imajo sodelavce, pisarne in sestanke delovnih teles. V Bruslju je tudi dvakrat na leto plenarno zasedanje. Vsaj na načelni ravni med poslanci prevladuje nasprotovanje selitvam. A parlamentarci nimajo pristojnosti za takšne odločitve. Sedež se lahko spremeni le s spremembo pogodb, s soglasjem članic.Slovenski poslanci so sprejeli različne odločitve.(LMŠ) bo najbrž odšel v Bruselj,(SD) se bo gotovo fizično udeležila seje. Tudi(NSi) bo prišla, meni pa, da je ključno, da parlament v nepredvidljivih časih dosledno izpolnjuje naloge ne glede na kraj ali način odločanja.(SDS) bo predvidoma opravila delo na daljavo. Če bi odšli v Bruselj, bi se ob vrnitvi v Slovenijo lahko ognili karanteni samo, če so med izjemami, denimo s potrdilom zunanjega ministrstva in negativnim testom.