FOTO:Pouk v maskah v Evropi in po svetu

Od avgusta do oktobra se bo po podatkih Združenih narodov v šole vrnilo okoli 900 milijonov osnovnošolcev in srednješolcev, mnogi z mislijo na možnost, da se lahko kmalu spet zaprejo. Zlasti v državah, ki so imele v prejšnjem valu širjenja covida-19 največ okužb, so uvedli najstrožje previdnostne ukrepe. V Franciji, kjer je v torek novo šolsko leto začelo 12,4 milijona šolarjev in dijakov, morajo starejši od 11 let in učitelji v vseh zaprtih prostorih, tudi v učilnicah, nositi zaščitno masko ter ohranjati vsaj meter razdalje. Starši ukrepe sprejemajo, saj se veselijo vrnitve v običajni vsakdanjik, učitelji so ...