Poulično opozarjanje na probleme

V nadaljevanju preberite: Mir je prava pot, toda med katalonskimi protestniki, ki se zadnji teden iz večera v večer dvigujejo na ulicah, je (bilo) videti tudi transparent: Naučili so nas, da je miroljubnost nekoristna. Zgostilo se je veliko nezadovoljstva in frustracij, od pravosodnih in političnih do socialnih, a povod ali izgovor za družbeno razburjenje je bilo zaprtje glasbenika Pabla Haséla v torek pred tednom dni. Nekateri so se iz upora do vsega, kar jih tare, odločili za ropanje trgovin in uničevanje imetja drugih.