Povešena koža po hujšanju z ozempicom postaja nova tržna niša

Vse večja uporaba zdravil za hujšanje vpliva tudi na lepotno industrijo, saj so tovrstna zdravila spremenila navade potrošnikov pri nakupovanju kozmetike, piše britanski BBC. Francosko kozmetično podjetje L'Oréal zato razvija izdelke za nego kože, ki naj bi pomagali pri nekaterih spremembah videza, povezanih s hitrim izgubljanjem telesne teže.

»Uporaba shujševalnih zdravil je za našo proizvodnjo zelo pomemben pojav,« je po poročanju Reutersa dejal direktor L'Oréala Nicolas Hieronimus. Zdravila, kot so ozempic, wegovy in mounjaro, so v zadnjih letih postala priljubljena zaradi učinkov pri zmanjševanju telesne teže.

Prvotno so bila razvita predvsem za zdravljenje sladkorne bolezni, vendar zavirajo apetit in lahko tako pripomorejo k občutnemu hujšanju. Hitro izgubljanje telesne teže pa lahko pri nekaterih ljudeh povzroči tudi ohlapno kožo, še posebej na obrazu. To sicer ni neposredni stranski učinek tovrstnih zdravil, temveč je povezano s hitrimi spremembami telesne teže.

Zdravila, kot so ozempic, wegovy in mounjaro, odpirajo nove poslovne priložnosti za kozmetično in estetsko industrijo. FOTO: Tom Little/Reuters

L'Oréal se na nove potrebe potrošnikov odziva z razvojem izdelkov, namenjenih negi kože po hitrem hujšanju. Prav tako krepi svojo prisotnost tudi na področju klinične estetike. Decembra lani je delež v dermatološki družbi Galderma povečal na 20 odstotkov. Obe podjetji v ločenih kliničnih raziskavah preizkušata izdelke na uporabnikih, ki uporabljajo zdravila za hujšanje in jih skrbijo spremembe videza kože, poroča Reuters.

Galderma je znana po estetskih izdelkih, kot sta sculptra, injekcijski pripravek za spodbujanje tvorbe kolagena, in restylane, polnilo za injiciranje v kožo. Podjetje je lani objavilo tudi poročilo o naraščajoči uporabi shujševalnih zdravil in pomislekih glede sprememb videza obraza. V lastni raziskavi je večina uporabnikov navedla, da je po začetku njihove uporabe opazila spremembe na obrazu, piše BBC.

Kljub spremembam na trgu je lepotna industrija odporna, ocenjuje vodstvo L'Oréala. Podjetje, ki ima v lasti tudi blagovni znamki Maybelline in La Roche-Posay, je sporočilo, da je v treh mesecih do septembra prodajo povečalo za 7,7 odstotka, s čimer je preseglo pričakovanja analitikov. Vse večja uporaba zdravil za hujšanje tako odpira nove poslovne priložnosti za kozmetična in estetska podjetja, ki skušajo svoje izdelke prilagoditi spremenjenim potrebam potrošnikov.