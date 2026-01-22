Peking mirno čaka, kaj bo prinesla Trumpova strategija kaosa, saj bo novi svet v vsakem primeru potreboval kitajsko pomoč.

Če lahko kdo na tem svetu razume, kaj počne Donald Trump, so to Kitajci. Še zlasti, ker bodo letos zaznamovali začetek velike kulturne revolucije, ob čemer se bodo spomnili tudi tega, da je njihov pokojni voditelj Mao Zedong dejal: »Povsod vlada kaos, situacija je odlična!« Ustanovitelj kitajske komunistične države in 57. ameriški predsednik sta si podobna v tem, da je pri obeh kaos glavna strategija rušenja stare in vzpostavljanja nove ureditve. To je že v času Trumpovega prvega mandata opazil ameriški sinolog Orville Schell. »Na različne načine razmišljam, da je Trump podoben Mao Zedongu, in pri tem se ne šalim,« je dejal leta 2017. »Mao je bil revolucionar, bil je populist in nastopil je z idejo, da bo preoblikoval staro ureditev. 'Če nečesa ne razbijete, stvari ne morete na novo ...