Pozabljena vojna, ki še traja

Osem mesecev in pol po koncu državljanske vojne med Kvomintangom in Komunistično partijo, ko je Mao Zedong z Vrat nebeškega miru razglasil ustanovitev Ljudske republike Kitajske, je bila Kitajska znova v vojni. Voditelj tega ni hotel. Zlasti ne tam, kjer je izbruhnila. Njegov načrt je bil do konca uničiti generalisima Čankajška, ki mu je skupaj z ZDA stregel po življenju.Vendar ni imel druge izbire, kot da svojo vojsko kmetov pošlje na Korejski polotok in tako prvič tujo in lastno kri prelije tudi zunaj državnih meja. Med prvimi žrtvami je bil voditeljev sin Mao Anying, ki ga je oče poslal v boj za obstoj komunizma v sosedstvu ...