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    Svet

    Požar v španski Almeri: med 13 smrtnimi žrtvami 12 tujih državljanov

    Sedem žrtev je bilo iz Velike Britanije, tri iz Belgije ter po ena iz Francije, ZDA ter Španije. Med smrtnimi žrtvami je bilo osem žensk in pet moških.
    Leta 2025 je bilo v požarih v Španiji uničenih več kot 393.000 hektarov površin, kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare. To je največ v novejši zgodovini Španije, dodaja AFP. FOTO: Ana Beltran/Reuters
    Galerija
    Leta 2025 je bilo v požarih v Španiji uničenih več kot 393.000 hektarov površin, kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare. To je največ v novejši zgodovini Španije, dodaja AFP. FOTO: Ana Beltran/Reuters
    STA
    15. 7. 2026 | 09:01
    15. 7. 2026 | 09:10
    1:48
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    Med 13 smrtnimi žrtvami požara, ki je v četrtek izbruhnil v bližini Almerie na jugu Španije, je 12 tujih državljanov, so v torek po zaključku obdukcij sporočile španske oblasti. Sedem žrtev je bilo iz Velike Britanije, tri iz Belgije ter po ena iz Francije, ZDA in Španije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    FOTO: Ana Beltran/Reuters
    FOTO: Ana Beltran/Reuters

    Med smrtnimi žrtvami je bilo osem žensk in pet moških, so sporočile španske oblasti. Telesa umrlih so bila tako hudo ožgana, da so za identifikacijo žrtev morali odvzeti vzorce DNK.

    FOTO: Ana Beltran/Reuters
    FOTO: Ana Beltran/Reuters

    Požar, ki je bil eden najsmrtonosnejših v španski zgodovini, je izbruhnil v četrtek popoldne v občini Los Gallardos v provinci Almeria, v kateri živi veliko tujih državljanov. Potem ko je gasilcem požar uspelo spraviti pod nazor, so se evakuirani prebivalci v nedeljo lahko začeli vračati na svoje domove, poroča AFP.

    Ognjeni zublji so požgali okoli 7000 hektarov površin.

    FOTO: Jorge Guerrero/AFP
    FOTO: Jorge Guerrero/AFP

    Leta 2025 je bilo v požarih v Španiji uničenih več kot 393.000 hektarov površin, kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare. To je največ v novejši zgodovini Španije, dodaja AFP.

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