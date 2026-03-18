Ogenj zajel nekdanji jugoslovanski paviljon Beneškega bienala

Nad Benetkami se je danes pojavil temen dim, poroča italijanska novinarska agencija Ansa. Nekaj pred deseto uro so v tamkajšnji gasilski centrali sprožili alarm zaradi požara, ki je izbruhnil na strehi srbskega paviljona na Bienalu, ki se nahaja v njegovem osrednjem, zgodovinskem delu v Giardinih. Nihče ni poškodovan.

Srbski paviljon je sicer nekdanji jugoslovanski, vrh fasade je še vedno napis Jugoslavia, nižje pa Serbia. Torej Jugoslavija in Srbija po italijansko.

Portal La Nuova Venezia navaja, da bi bil lahko ogenj po prvih ugotovitvah posledica kakšne okvare ali nepravilnega delovanja kakšne opreme. Vzrok bodo ugotovili, ko bo preiskava možna.

Kot navaja Ansa, je uspelo gasilcem ogenj hitro spraviti pod nadzor, a so se zatem plameni še širili zaradi močnih sunkov vetra, ki v Beneški laguni piha že od včerajšnje noči.

Zagorela zunanja strešna konstrukcija

Močan veter je znova razpihal že goreče in delno pogašene materiale, zaradi česar so morali gasilci večkrat posredovati. Po prvih ugotovitvah je menda zagorela zunanja strešna konstrukcija, pri čemer ni bil nihče poškodovan, prav tako se ogenj ni razširil na notranjo opremo, razstavne prostore ali druge okoliške objekte. Kot so zapisali na portalu gasilcev vigilidelfuoco.it, so v paviljonu trenutno potekala vzdrževalna dela.

Nekaj pred 12. uro so poročali, da na kraju še vedno posreduje več gasilcev. Zagotavljajo, da imajo razmere pod nadzorom ter preprečujejo širjenje ognja. Na pomoč gasilcem so napotili tudi patrulje beneške mestne policije s čolni, ki še vedno opravljajo ogled na območju Bienala.