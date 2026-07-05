Požar na Hvaru pod delnim nadzorom; burja bi ga še lahko razpihnila naokoli

Hrvaški gasilci so požar, ki je v soboto popoldne izbruhnil v bližini mesta Ivan Dolac na južni strani Hvara, čez noč delno spravili pod nadzor. Po pisanju Jutarnjega lista je trenutno stanje bistveno boljše kakor v najbolj kritičnih popoldanskih urah.

Gasilci iz Jelse so na facebooku sporočili, da so ob 16.05 prejeli prijavo o požaru na odlagališču odpadkov v Ivanu Dolcu in na teren takoj poslali dežurno ekipo. Zaradi obsežnosti požara so bile aktivirane vse gasilske enote otoka in dve letali za gašenje požarov kanader, nato pa še dve enoti.

V soboto popoldne je bilo na otoku precej strašljivo. FOTO: gasilci Iz Jelse/facebook

»Ob prihodu na kraj požara je bila situacija videti zelo resna in zahtevna, gašenje pa je temeljilo na obrambi hiš, ki so bile večinoma rešene, žal pa je zgorelo nekaj dvorišč in starejših avtomobilov,« so povedali gasilci. Dodali so, da jim je v večernih urah s pomočjo štirih gasilskih vozil uspelo požar delno spraviti pod nadzor, vendar so zaradi velike in nedostopne požarne fronte ter burje še vedno v pripravljenosti.

»V noč smo vstopili nekoliko mirneje, a z veliko previdnostjo, saj je požarna fronta precej velika in nedostopna, zaradi burje pa moramo biti pripravljeni na vse izzive,« so povedali.

V akciji so sodelovali kar štirje kanaderji. FOTO: gasilci Iz Jelse/facebook

Po zadnjih podatkih je v požaru zgorelo približno 200 hektarjev trave, nizkega in visokega rastlinja ter borovega gozda. Ponoči je na požarišču ostalo 15 vozil in 60 gasilcev iz gasilskih enot Hvar, Stari Grad in Jelsa, ki so dopoldne nadaljevali s čiščenjem območja in gasili vsa aktivna žarišča, piše Slobodna Dalmacija.

V nedeljo zjutraj je na otok prispela dodatna pomoč s celine: dve gasilski vozili in 15 gasilcev z območja Imotskega in Sinja, po ukazu županijskega gasilskega poveljnika pa sp ponovno aktivirali tudi ekipo kanaderje.

Gasilcem je uspelo zavarovati hiše, pogorelo pa je nekaj dvorišč in starejših avtomobilov. FOTO: gasilci Iz Jelse/facebook

Včeraj zvečer je poveljnik gasilske enote Hvar Nikola Škare izjavil, da so hiše uspešno obranili in da niso več v neposredni nevarnosti, čeprav se je ogenj razširil čez hrib proti vrhu otoka. Poveljnik operativne gasilske enote Divulje Goran Kević pa je povedal, da je zgorelo več zapuščenih objektov, deli vrtov dveh vil in del vinograda.

Požar je pod delnim nadzorom, prišle so tudi okrepitve s celine. FOTO: gasilci Iz Jelse/facebook

Gasilci so se zahvalili vsem kolegom, ki so sodelovali pri gašenju požara, pa tudi prebivalcem Ivana Dolca, ki so jim pomagali ves čas intervencije.

»Hvala vsem gasilcem z otoka, ki so se z nadčloveškimi napori potrudili, da bi po svojih najboljših močeh omejili požar. Velika zahvala tudi vsem prebivalcem Ivan Dolca, ki so nam bili v veliko pomoč in pomagali, kolikor so mogli,« so sporočili iz gasilske enote Jelsa.