Požar na Krku uničil več ladij, ogenj se je zaradi vetra širil proti vikendom

V hrvaškem mestu Omišalj na otoku Krku je v torek ob 11. uri izbruhnil požar ob obali, kjer je zagorelo več plovil. Gasilci so hitro posredovali, policija pa je območje zavarovala in omejila dostop.

Po poročanju Hrvaške radiotelevizije (HRT) se je nad požarom vil gost dim, ki je reševalnim ekipam oteževal dostop do požarišča. Ogenj se je zaradi močne burje razširil še na gozd na drugi strani ceste.

Požar je ogrožal območje, kjer se večinoma nahajajo počitniške hišice, zato so gasilci poskusili čim hitreje zajeziti širjenje požara in zaščititi objekte. Intervencijo so oteževale vremenske razmere, saj so v Kvarnerju zabeležili sunke burje med 100 in 120 kilometri na uro, čez dan pa se je veter še okrepil.

Po podatkih Javne gasilske enote mesta Krk je požar kljub zahtevnim razmeram že pod nadzorom. Zagorelo je pet večjih bark in ena manjša.

»Na kraj smo prispeli takoj po prijavi s tremi vozili in osmimi gasilci. Ogenj se je ob burji hitro razširil, zajel je tudi nekaj dreves ob obali, vendar je stanje zdaj pod nadzorom. Dela je še veliko, a nevarnosti za nadaljnje širjenje ni. Ostajamo na terenu, dokler ne pogasimo vseh žarišč in ne očistimo območja,« je za hrvaške medije po navedbah portala Otok Krk povedal poveljnik enote Goran Grubišić.

Vzrok požara za zdaj še ni znan. Več bo jasno po zaključku gašenja in policijski preiskavi kraja dogodka.