Požar na Krku uničil več ladij, ogenj se je zaradi vetra širil proti vikendom

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V hrvaškem mestu Omišalj na otoku Krku je v torek ob 11. uri izbruhnil požar ob obali, kjer je zagorelo več plovil. Gasilci so hitro posredovali, policija pa je območje zavarovala in omejila dostop.
Po poročanju Hrvaške radiotelevizije (HRT) se je nad požarom vil gost dim, ki je reševalnim ekipam oteževal dostop do požarišča. Ogenj se je zaradi močne burje razširil še na gozd na drugi strani ceste.
Požar je ogrožal območje, kjer se večinoma nahajajo počitniške hišice, zato so gasilci poskusili čim hitreje zajeziti širjenje požara in zaščititi objekte. Intervencijo so oteževale vremenske razmere, saj so v Kvarnerju zabeležili sunke burje med 100 in 120 kilometri na uro, čez dan pa se je veter še okrepil.
Po podatkih Javne gasilske enote mesta Krk je požar kljub zahtevnim razmeram že pod nadzorom. Zagorelo je pet večjih bark in ena manjša.
»Na kraj smo prispeli takoj po prijavi s tremi vozili in osmimi gasilci. Ogenj se je ob burji hitro razširil, zajel je tudi nekaj dreves ob obali, vendar je stanje zdaj pod nadzorom. Dela je še veliko, a nevarnosti za nadaljnje širjenje ni. Ostajamo na terenu, dokler ne pogasimo vseh žarišč in ne očistimo območja,« je za hrvaške medije po navedbah portala Otok Krk povedal poveljnik enote Goran Grubišić.
Vzrok požara za zdaj še ni znan. Več bo jasno po zaključku gašenja in policijski preiskavi kraja dogodka.
Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, burja na Primorskem se bo še okrepila. Tudi drugod bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od dve do devet, v zatišnih legah severne Slovenije okoli nič stopinj Celzija.
Danes zvečer in v prvem delu noči na sredo bo severni veter v Zgornjem Posočju, pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami v sunkih krajevno presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Zvečer in ponoči se bo na Primorskem krepila burja, ki bo od danes zvečer do noči na četrtek v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro.
V sredo bo na zahodu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na jugovzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od deset do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.
V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Veter bo že nekoliko oslabel. V petek bo sprva še nekaj oblačnosti, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo. Veter bo še nekoliko oslabel in ponekod ponehal. Postopno bo topleje.
STA
Komentarji