Požar na Salamini zahteval dve življenji, evakuirali več sto ljudi

Na grškem otoku Salamina blizu Aten sta danes v gozdnem požaru umrli dve osebi, oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopterji, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros.

Trupli dveh ljudi so našli na območju Peristeria, njuna identiteta pa za zdaj ni znana, poroča nemška tiskovna agencije dpa, ki se sklicuje na poročanje grške javne radiotelevizijo ERT.

FOTO: Yannis Panagopoulos/AFP

Gašenje močno otežuje veter

Požara sta danes skoraj sočasno izbruhnila na jugu in vzhodu otoka. Zaradi ogroženosti prebivalcev je civilna zaščita prek sistema 112 večkrat poslala opozorila in pozive k zapustitvi prizadetih območij. Oblasti so pripravile tudi usklajeno evakuacijo po morju, pri kateri sodeluje obalna straža.

»Gre za težaven požar ... na naseljenem območju,« je za ERT povedal namestnik tiskovnega predstavnika gasilske službe Yiannis Artopios.

V gašenju sodeluje okoli 150 gasilcev z 32 gasilskimi vozili, štirimi letali in šestimi helikopterji. Pomagajo jim prostovoljci ter občinska vozila s cisternami, gasilske enote pa so med intervencijo še okrepili. Gašenje močno otežuje veter, za območje širše okolice Aten pa še vedno velja velika požarna ogroženost.

FOTO: Yannis Panagopoulos/AFP

Gori tudi na Skirosu v Egejskem morju

Gasilci se medtem že drugi dan borijo tudi z gozdnim požarom na otoku Skiros v Egejskem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Požar, ki je izbruhnil v soboto, je povzročil evakuacijo dveh manjših naselij, vendar po navedbah tamkajšnjega župana v nedeljo naseljena območja niso bila več ogrožena. Pri gašenju sodeluje okoli 100 gasilcev ter skoraj ducat letal in helikopterjev.

Po podatkih grške gasilske službe je v zadnjih 24 urah po državi izbruhnilo 34 požarov. V letošnjih velikih požarih v okolici Aten ter na otokih Kreta in Paros je pogorelo okoli 20.000 hektarjev gozdov in kmetijskih površin.

V letošnji sezoni požarov je umrlo že pet gasilcev. Med njimi je bil tudi danski pilot, ki je v začetku meseca med gašenjem požara v bližini Aten umrl v trčenju dveh helikopterjev.