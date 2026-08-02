Požar na trajektu v Indoneziji: pet mrtvih, 41 pogrešanih

V današnjem požaru na potniškem trajektu ob indonezijskem otoku Madura je umrlo najmanj pet ljudi, 41 pa jih še pogrešajo. Na krovu plovila KMP Mutiara Sentosa 2 je bilo 271 potnikov in članov posadke, od katerih so jih reševalci 225 prepeljali na varno. Iskalna in reševalna akcija se nadaljuje.

Požar je izbruhnil, ko je trajekt plul iz Surabaye, drugega največjega indonezijskega mesta, proti Makassarju na otoku Sulavezi. Kapitan je ladijski družbi sporočil, da je plovilo zagorelo v morju severno od Madure, nato pa je bila zveza z njim prekinjena.

Po podatkih indonezijske nacionalne agencije za iskanje in reševanje naj bi požar izbruhnil med 6. in 7. uro po lokalnem času. Reševalni center v Surabayi je prvo obvestilo o nesreči prejel ob 8.24 uri zjutraj. Ogenj je zajel skoraj celotno plovilo, del potnikov pa je med čakanjem na pomoč ostal na poveljniškem mostu in premcu.

Reševalci se pripravljajo na iskalno-reševalno akcijo po smrtonosnem požaru na trajektu ob otoku Madura. FOTO: National Search And Rescue Agency/ Reuters

Več ladij, ki so plule v bližini, se je vključilo v reševanje. Nekateri potniki so pred ognjem skočili v morje, od koder so jih reševala druga plovila. Posnetki, ki so jih objavili indonezijski mediji, prikazujejo ljudi v rešilnih jopičih ter gost dim in plamene, ki se dvigajo z zgornjih palub trajekta.

Vzrok požara za zdaj ni znan. Pristojni organi nadaljujejo iskanje pogrešanih ter preverjanje seznama potnikov in članov posadke, zato se lahko število žrtev še spremeni.