Požar pri Omišu zajel mesto, evakuirali že več kot tisoč prebivalcev in turistov

Velik požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je ponoči zaradi močne burje razširil proti Omišu in dosegel tudi območje mestač. Ogenj je ogrožal hiše in druge objekte, iz širšega območja pa so evakuirali najmanj okoli 1000 ljudi, del tudi s čolni. Po navedbah oblasti je bilo poškodovanih najmanj deset ljudi, od tega dva huje. Na območju od Ruskamena proti Omišu je zgorelo več deset vozil, obseg škode pa še ni znan. Na požarišče prihajajo dodatne gasilske enote iz različnih delov Hrvaške.

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sinoči so na Hrvaškem izbruhnili trije požari – v bližini Primoštena, v zaledju Vodic in blizu Omiša. Pri Primoštenu in Vodicah ju je gasilcem uspelo lokalizirati, požar, k izbruhnil v naselju Lokva Rogoznica nedaleč od Omiša, pa se je hitro začel širiti proti priljubljenemu turističnemu mestu. Okoli 1.45 zjutraj je ogenj dosegel naselje Borak, kjer so se plameni nevarno približali številnim hišam, poroča Jutarnji list.

Po informacijah s terena ogenj ogroža Omiš iz dveh smeri, eden del se mestu približuje od zgorar, drugi pa se širi proti obali in plažam. Gašenje požara dodatno otežuje močan veter, ki nenehno spreminja smer in pospešuje širjenje ognja.

Podžupan Omiša Ivan Pivčević je razmere na terenu za Slobodno Dalmacijo opisal kot izjemno zahtevne: »Ogenj se širi. Veter nam sploh ni naklonjen. Številne hiše so zgorele, ogenj pa je na pragu še mnogih stavb,« je dejal. Ponoči je del Omiša ostal brez elektrike, vso noč so po poročanju hrvaških medijev po mestu krožila reševalna vozila. Na požarišče so bile napotene gasilske sile iz širše okoce, tudi iz celinskega dela države. Ljudje se na družbenih omrežjih že zahvaljujejo gasilcem, ki se požrtvovalno borijo z ognjem, medtem ko prebivalci bežijo z domov.

Zaradi širjenja požara je organizirana evakuacija prebivalcev in turistov tudi po morju. Čolni pristaniške uprave prevažajo ljudi z ogroženih območij, del evakuiranih pa je nastanjen v mestni športni dvorani Ribnjak v Omišu. Hkrati poskušajo številni turisti območje zapustiti z lastnimi avtomobili, kar je povzročilo velike prometne zastoje v Omišu in okolici, poroča Jutarnji list.

Požar je ohromil tudi promet na Jadranski magistrali, del med Ravnicami in Vrujo je zaprt. HAK je malo po eni uri poročal, da je preventivno zaprta tudi omiška obvoznica oziroma državna cesta med Naklicami in Omišem. Promet proti Makarski ni dovoljen.

Športna dvorana za evakuacijo je polna

»Športna dvorana Ribnjak je polna. Avtobusi so že prispeli iz Splita, da bi ljudi prepeljali v Split, v športno dvorano Gripe,« je povedal splitsko-dalmatinski župan

Povedal je tudi, da je bilo poškodovanih deset ljudi, od tega dva huje, in da so jih prepeljali v splitsko bolnišnico. Na delo so poklicali vse plastične kirurge v Splitu, ki so v pripravljenosti.

Na prizorišču je bil tudi minister za gospodarstvo Ante Šušnjar. Povedal je, da česa takšnega na Hrvaškem še niso videli oziroma zabeležili, edina tolažba pa je, da ni bilo smrtnih žrtev. Ljudje so bežali iz Omiša celo v gorečih avtomobilih, kažejo posnetki na družbenih omrežjih. Po poročanju Indexa je bilo na območju od Ruskamena proti Omišu uničenih več deset avtomobilov, kombijev in drugih vozil.

Na požarišče prihajajo dodatne gasilske enote iz drugih delov Hrvaške. Jutarnji poroča o izredni dislokaciji gasilcev iz Koprivniško-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske županije in Zagreba, že prej pa so prispele enote iz Zadarske, Šibensko-kninske in Dubrovačko-neretvanske županije.