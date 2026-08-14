Požar pri Omišu: zakaj ljudje niso prejeli opozorila na telefone?

Požar, ki je v noči na petek zajel območje Lokve Rogoznice in Omiša, se je zaradi močne burje hitro širil proti naseljem. Razmere so bile posebej zahtevne ponoči, ko je bilo treba evakuirati prebivalce in turiste, zaradi ognja je bil prekinjen tudi promet na delu Jadranske magistrale in omiški obvoznici.

Ob požaru pa se je pojavilo še eno vprašanje: kako učinkovito so bili o nevarnosti obveščeni ljudje na ogroženem območju, predvsem številni tuji turisti.

Na hrvaški portal Index so se obrnili bralci, ki opozarjajo, da na uradnih spletnih straneh mesta Omiš in tamkajšnje turistične skupnosti ni bilo dovolj informacij o razmerah. Posebej problematično je menda bilo obveščanje tujcev, ki ne spremljajo hrvaških medijev in ne razumejo nujno informacij, ki jih gasilci posredujejo prek lokalnih kanalov.

Ena od bralk je opozorila, da je na facebookovi strani mesta Omiš našla le kratko informacijo o lokaciji sprejemnega centra, ne pa tudi podrobnejših navodil, kako priti do njega in katerim območjem oziroma cestam se je treba izogniti.

»Če mestne in turistične spletne strani molčijo, tujci ne morejo vedeti, kam veter nosi ogenj, katere ceste so zaprte in kje je varno,« je zapisala.

Sistem, ki je namenjen prav takšnim primerom

Hrvaška ima sicer sistem za zgodnje opozarjanje in upravljanje kriz, imenovan SRUUK. Gre za sistem, ki omogoča pošiljanje opozoril neposredno na mobilne telefone uporabnikov na ogroženem območju.

Vendar opozoril ne pošilja samodejno. Hrvaška civilna zaščita je že pojasnila, da je SRUUK informacijsko orodje, odločitev o tem, ali bo opozorilo poslano, pa sprejmejo pristojni.

Pri požarih večjih razsežnosti lahko postopek za pošiljanje opozorila sproži glavni hrvaški gasilski poveljnik oziroma oseba, ki jo ta pooblasti. Zahtevo lahko pristojnemu centru 112 posreduje tudi vodja štaba civilne zaščite na posameznem območju oziroma njegov pooblaščenec.

Iz Omiša so v Split odpeljali štiri avtobuse evakuiranih. V omiškem pristanišču je za morebitno evakuacijo pripravljen tudi desantno-jurišni čoln hrvaške vojne mornarice. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell

Ko je odločitev sprejeta, civilna zaščita pripravljeno sporočilo vnese v sistem, ta pa ga prek mobilnih operaterjev pošlje uporabnikom na območju, ki je določeno kot ogroženo.

Zato je ob požaru pri Omišu vprašanje še toliko bolj upravičeno: ali so pristojni sploh zahtevali uporabo sistema SRUUK, in če ne, zakaj ne? Hrvaški Index je pristojne službe zaprosil za pojasnilo, zakaj opozorilo prebivalcem in obiskovalcem ogroženega območja ni bilo poslano. Odgovor bodo objavili, ko ga prejmejo.

Za turiste so uradne informacije ključne

Težava pri obveščanju je v turističnem kraju, kakršen je Omiš, še posebej občutljiva. Avgusta je na območju veliko tujih obiskovalcev, ki pogosto ne spremljajo lokalnih hrvaških spletnih strani, družbenih omrežij ali televizijskih poročil.

V primeru hitro napredujočega požara pa lahko že nekaj minut brez jasnih informacij pomeni veliko. Ljudje morajo vedeti, katerim območjem se izogniti, katere ceste so zaprte, kam se lahko umaknejo in ali naj ostanejo v nastanitvah ali območje zapustijo.

Prav požar pri Omišu je pokazal, kako pomembno je pravočasno obveščanje ljudi na ogroženih območjih. Hrvaški sistem SRUUK je bil vzpostavljen prav za takšne primere, saj pristojnim službam omogoča, da prebivalce in druge ljudi na prizadetem območju hitro dosežejo neposredno prek njihovih mobilnih telefonov.

Ob požaru, ki se je ponoči zaradi močne burje približeval naseljem, pa so bili med tistimi, ki so potrebovali pravočasne in razumljive informacije, tudi številni ljudje, ki hrvaškega jezika ne razumejo.