Evakuirali že več kot 200.000 ljudi, v ognju mondena turistična območja

Francoske oblasti so odredile evakuacijo skoraj 60.000 ljudi v bližini Bordeauxa, priljubljene turistične destinacije, obdane s kampi, počitniškimi naselji in svetovno znanimi vinogradi, s čimer je skupno število ljudi, ki so morali zbežati pred požari v Franciji in Španiji, preseglo število 220.000, poroča Guardian.

Samo v regijah Gironde in Landes v jugozahodni Franciji je že bilo evakuiranih približno 200.000 ljudi, tudi s priljubljenih turističnih točk na atlantski obali. Francoski predsednik Emmanuel Macron je mobiliziral vojsko, da bi pomagala gasilcem in prebivalstvu. Tako Francija kot Španija sta za pomoč prosili Evropsko unijo.

FOTO: Romain Perrocheau/Afp

S polotoka Cap Ferret, znanega po luksuznih počitniških rezidencah, je zbežalo približno 44.000 ljudi. Ker so plameni ogrožali edino cesto, so jih na varno odvažali s čolni. »Videli smo, kako oblaki postajajo vse temnejši,« je za Reuters povedal 26-letni Yoan Urien, ki je moral zapustiti dom. Marie Duelz, 51-letna belgijska turistka, ki je bila na počitnicah v Cap Ferretu, je dejala, da je videla oblak pepela, ki je popolnoma zakril sonce. Ogenj je tam uničil že več kot 50 hiš, vsega skupaj je na jugu Francije zgorelo okoli 19.000 hektarjev gozdov.

Ogenj še naprej neusmiljeno požira vse pred seboj tudi v Španiji. Kot so opozorili tamkajšnji uradniki, velikanski požar pri Madridu – v enega so se združili kar trije – presega zmogljivosti gasilcev, povzema BBC. Španska vlada je že razglasila izredne razmere na nacionalni ravni, približno 25.000 ljudi so pozvali k evakuaciji, skoraj 40.000 prebivalcem pa so svetovali, da naj ostanejo v zaprtih prostorih, prebivalstvu in osebju, opremili so jih tudi z zaščitnimi maskami. Območje bo danes obiskal španski premier Pedro Sanchez.

FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Ogenj se zdaj premika proti občinam Robledo de Chavela in Fresnedillas de la Olivia približno 50 kilometrov od španskega glavnega mesta.

Predsednica regionalne vlade v Madridu Isabel Díaz Ayuso je požar opisala kot najhujšega v zgodovini regije in dodala, da gre za razmere brez primere: popolno nevihto izjemno visokih temperatur in neusmiljenih vetrov. Ker obseg ognja presega zmožnosti gasilcev, da bi ga omejili, se zdaj osredotočajo predvsem na ukrepe za zaščito naselij in infrastrukture, je povedal Carlos Novillo, vodja oddelka za izredne razmere v madridski regionalni vladi.

Zatočišče za evakuirane FOTO: Alain Jocard/Afp

Oblasti spremljajo tudi ločen gozdni požar v bližnji provinci Ávila, kjer se bojijo, da bi se lahko združil z madridskim, obstaja pa tudi nevarnost novih požarov, saj močan veter raznaša žerjavico kilometre daleč. V madridski regiji je zgorelo že 6000 hektarjev gozdov, medtem ko je požar v Ávili po navedbah uradnikov uničil skoraj 9000 hektarjev.