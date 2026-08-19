Požar v Srbiji zahteval življenje, aktivnih še več deset požarov

V Srbiji je še vedno aktivnih več deset gozdnih požarov, ki so v ponedeljek zahtevali tudi prvo smrtno žrtev. Med največjimi žarišči sta Deliblatska peščara na severovzhodu države in planina Stolovi v osrednjem delu.

Gasilci se borijo tudi s požarom pri Kladovu, kjer so na delu območja občine razglasili izredne razmere, poročajo srbski mediji.

Deliblatska peščara. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Prva smrtna žrtev v Smederevu

Požari v Srbiji divjajo že približno dva tedna, prvo smrtno žrtev pa so zahtevali v ponedeljek v Smederevu. Kot je v torek za srbsko javno radiotelevizijo RTS potrdila tamkajšnja policija, je v požaru umrl 70-letni moški. Mladenič, ki mu je skušal pomagati, je utrpel opekline.

Največje žarišče tudi dva tedna po izbruhu požarov ostaja Deliblatska peščara. Močan veter ekipam otežuje dostop do najbolj kritičnih točk, ogenj pa je doslej zajel več kot 3500 hektarjev površin.

Deliblatska peščara. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Na Stolovih je ponoči močan veter znova razplamtel ogenj ob vznožju visokih pečin, aktivnih pa je več požarov na območju od Kraljeva proti ibarski magistrali, danes poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V sektorju za izredne razmere navajajo, da je večji del požarišča pod nadzorom in da so požar omejili na treh od štirih lokacij. Na terenu je več kot 100 gasilcev, gozdarjev in prostovoljcev.

Deliblatska peščara. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Razglasili izredne razmere

Na območju občine Kladovo na vzhodu države so zaradi velikega požara, ki je zajel več kot 800 hektarjev pri naseljih Velesnica, Podvrška in Velika Kamenica, razglasili izredne razmere.

Ekipe so na terenu, po neuradnih informacijah pa naj bi požar povzročil človek s požiganjem strnišča, poroča Tanjug.

Republiški hidrometeorološki zavod je danes opozoril, da bo nov vročinski val ob južnem in jugozahodnem vetru dodatno poslabšal razmere za gašenje požarov.