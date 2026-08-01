Požar v bližini Bordeauxa pod nadzorom

Požar, ki je pred več kot tednom dni izbruhnil v borovem gozdu blizu francoskega Bordeauxa, je pod nadzorom. Čeprav na nekaterih območjih še gori, se ogenj ne širi več, je danes sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Gre sicer za največji gozdni požar v Franciji po letu 1949, ko je ogenj opustošil približno 50.000 hektarjev površin.

Požar je v departmaju Gironde ob atlantski obali v bližini Bordeauxa uničil okoli 42.000 hektarjev borovega gozda in približno 240 hiš. Oblasti so evakuirale okoli 220.000 ljudi, večina se jih je medtem že vrnila na svoje domove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah prebivalcev je požar verjetno povzročila iskra stroja za odstranjevanje podrasti, uradna preiskava vzroka sicer še poteka.

Medtem so gasilci ponoči uspeli ustaviti tudi širjenje požara v departmaju Var na jugozahodu države, ki je izbruhnil v petek. Močan veter je požar sprva širil izjemno hitro, davi pa novih širitev niso več zaznali.

Francijo že več tednov pestijo obsežni gozdni požari, ki jih spodbujajo vročinski valovi, suša in izsušena vegetacija. Sredi julija je ogenj zajel tudi gozd Fontainebleau pri Parizu, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine.

V državi je letos sicer zgorelo že okoli 92.000 hektarjev površin, kar je največ v zadnjih dvajsetih letih.