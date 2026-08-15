Na ulicah Omiša zaskrbljeni ljudje, gasilci: Ogenj je požrl vse, kar je lahko

Velik požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, je včeraj zaradi močne burje požiral vse pred sabo in se tako nevarno približal središču Omiša. Zgorelo je približno tisoč hektarjev površin, tudi številni stanovanjski in drugi objekti, avtomobili. Z območja so evakuirali okoli dva tisoč ljudi ljudi, tudi po morju s čolni. V splitski bolnišnici so oskrbeli 42 poškodovanih, osem jih je priključenih na ventilatorje.

Dogajanje smo v živo spremljali že včeraj.

Zagorelo je tudi drugod po Dalmaciji, pri Zadru, Trogirju, na Pelješcu, Dugem otoku. Gorelo je tudi na gori Dinara na obeh straneh meje med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino.

V Omišu sta tudi Delov novinar Mirt Bezlaj in fotoreporter Leon Vidic.