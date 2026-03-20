Požar v orožarskem podjetju, povezanem z Izraelom, obravnavajo kot teroristični napad

Policisti in gasilci stojijo pred zažgano proizvodno halo na industrijskem območju v Pardubicah na Češkem. V požaru je bilo uničeno skladišče podjetja, ki naj bi bilo povezano z izraelskim proizvajalcem orožja. Poškodovanih ni bilo. FOTO: David W Cerny/Reuters

Češke oblasti so sporočile, da požar, ki je danes zjutraj izbruhnil v industrijskem parku v Pardubicah, preiskujejo kot teroristični napad. V požaru je bilo uničeno skladišče podjetja, ki naj bi bilo povezano z izraelskim proizvajalcem orožja. Poškodovanih ni bilo. Odgovornost za incident je prevzela ekstremistična skupina.

Požar je po podatkih gasilcev izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah v skladišču v industrijskem parku in se razširil na upravno stavbo, preden so ga spravili pod nadzor. V požaru ni bil nihče poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: David W Cerny/Reuters

Notranji minister Lubomir Metnar je po požaru na družbenem omrežju X sporočil, da obstajajo znaki terorističnega napada in da preučujejo vse razpoložljive informacije.

Tudi premier Andrej Babiš je na omrežju X zapisal, da požar preiskujejo kot teroristično dejanje. »Od jutra sem v stalnem stiku z ministrom za notranje zadeve in direktorjem BIS. Na podlagi prejetih informacij sem se odločil sklicati sejo Sveta za nacionalno varnost danes ob 18. uri. Po seji bomo obvestili državljane.«

Podjetje LPP Holding, ki razvija in proizvaja brezpilotne letalnike in drugo vojaško opremo, je v izjavi potrdilo, da je požar izbruhnil v eni od njihovih stavb.

Po poročanju češke tiskovne agencije CTK je LPP Holding pred kratkim napovedal načrte za proizvodnjo dronov z izraelskim orožarskim podjetjem Elbit Systems.

FOTO: Michal Cizek/AFP

Dva češka medija pa sta poročala, da sta prejela elektronsko pošto skupine z imenom Frakcija potres (The Earthquake Fraction), v kateri je navedeno, da je zažgala »osrednji objekt za evropske operacije največjega izraelskega proizvajalca orožja«.

Policija je sporočila, da preverjajo zanesljivost informacij.