Požar v sibirski regiji Tomsk zahteval enajst življenj

Iz sibirske regije Tomsk poročajo o hudi nesreči. V požaru enonadstropnega lesenega objekta je umrlo enajst ljudi, od tega deset delavcev, ki so bili državljani Uzbekistana, poroča tiskovna agencija AFP.



Nesreča se je zgodila na oddaljenem območju Sibirije, žrtve so potrdili na ruskem ministrstvu za nesreče. Požar se je vnel okoli polnoči po lokalnem času, in sicer v objektu v sklopu zasebnega lesarskega podjetja v naselju Pričulimski. Objekt opisujejo kot barako, v kateri so bili delavci nastanjeni, četudi ni zadoščala ustreznim standardom. Požar je zajel okoli 200 kvadratnih metrov njene površine.



Preiskovalci nesreče so napovedali kriminalno preiskavo, nesreča pa je znova opozorila na dejstvo, da v Rusiji živi več milijonov migrantskih delavcev iz osrednje Azije. Pogosto opravljajo slabo plačana dela in v neustreznih varnostnih pogojih.



Kot dodaja ruska agencija Tass, sta bili v požaru ranjeni še dve osebi, eno pa še pogrešajo. V objektu je bilo sicer nastanjenih 14 ljudi. Vzrok požara pripisujejo okvari električne opreme objekta.