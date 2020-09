FOTO:Požari ogrožajo domove in življenja v puščavi v okolici Los Angelesa

Požar Bobcat gasijo tudi z letali. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Veter se umirja, kar vzbuja upanje

Požar Bobcat gori že od 6. septembra. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

26 mrtvih, 6400 uničenih domov

Velikanski gozdni požar Bobcat, ki se širi čez planine severovzhodno od Los Angelesa proti puščavi Mojave, je v ponedeljek še vedno ogrožal številne domove na tem območju. Toda to je le eden od skoraj tridesetih glavnih požarov, ki še vedno gorijo po vsej Kaliforniji in ogrožajo življenja in domove.Pet največjih kalifornijskih požarov tačas še vedno gori, zaradi njih je doslej požganih že 14.500 kvadratnih kilometrov površine. Požar z imenom Bobcat, ki na 427 kvadratnih kilometrih divja že več kot dva tedna, je eden največjih v zgodovini okrožja Los Angeles, doslej pa ga je gasilcem uspelo omejiti le okrog petnajst odstotkov.Oblasti so že evakuirale ali pa opozorile na možnost evakuacije na tisoče prebivalcev v krajih ob vznožju gora in na puščavskem območju Mojave, kjer ta požar uničuje podeželske domove in znano zavetišče za divje živali. V vsej državi je bilo doslej sicer evakuiranih kar 23.000 ljudi, je včeraj dejal guverner KalifornijePožar Bobcat za zdaj ni zahteval žrtev in v njem ni bil še nihče poškodovan. A doslej je uničil že osemnajst domov in jih enajst resno poškodoval. Ko bodo komisije pregledale vse območje požara, pa se utegne število uničenih domov povzpeti na okrog petinosemdeset, napovedujejo predstavniki gasilcev. Nekaj upanja, da se bo požar nehal širiti in da ga bo mogoče lažje obvladati, vzbuja dejstvo, da je čez konec tedna pojenjal močan veter, ki je pred tem požar razpihoval in ga vztrajno širil.»Tudi nekoliko bolj hladno je postalo, kar bo pomagalo gasilcem pri njihovem delu,« pravi predstavnik ameriške gozdarske službe. A opozorilo na nevarnost in možnost evakuacije še vedno velja za Pasadeno in gorsko mesto Wrightwood, ki je v bližini več smučarskih središč. Glede vzrokov za vse številnejše in vse obsežnejše požare v ZDA, še zlasti v Kaliforniji, čedalje več strokovnjakov in raziskav opozarja na podnebne spremembe , ki prinašajo višje povprečne temperature in zato tudi bolj izsušeno naravno okolje, ki zlahka zagori.V vsej Kaliforniji so letošnji požari – od avgusta so jih imeli že skoraj 8000, od tega skoraj trideset zelo velikih – uničili že 6400 domov. Šestindvajset ljudi je v požarih umrlo, med zadnjimi je bil 39-letni gasilec, ki je pomagal gasiti požar El Dorado, ki je izbruhnil zaradi neodgovorne uporabe pirotehničnih sredstev na zabavi ob objavi spola dojenčka. Gasilec je umrl sedemnajstega septembra.Požari povzročajo težave tudi v drugih zveznih državah. V Wyomingu tako pristojne službe opozarjajo, da utegnejo močni vetrovi razširiti požar, ki se bliža naseljem počitniških hišic in vodnemu zbiralniku, ki je glavni vir pitne vode glavnega mesta Cheyenne.V državi Kolorado so v nedeljo evakuirali nova območja, ki jih je začel ogrožati največji požar v državi Cameron Peak v bližini jezer Red Feather. Več kot devet tisoč gasilcev pa se s požari bori tudi v zveznih državah Oregon in Washington, kjer je prav tako uničenih že na tisoče domov.