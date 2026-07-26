Požari se širijo proti Bordeauxu in Madridu, množične evakuacije

Gasilci se v Franciji in Španiji še naprej spopadajo z obsežnimi požari, zaradi katerih je moralo domove zapustiti več kot 300.000 ljudi. Gašenje otežujejo visoke temperature in močan veter, ki na jugozahodu Francije ogenj potiska proti Bordeauxu, poroča BBC.

V Franciji so oblasti evakuirale približno 250.000 ljudi v departmajih Gironde in Landes, samo v soboto zvečer dodatnih 55.000. Eden od gasilskih poveljnikov je opozoril, da požar še zdaleč ni pod nadzorom.

Gasilski poveljnik Nicolas Braz je za AFP dejal, da je ogenj ustvaril lastne vetrove in vrtince ter postal nepredvidljiv in težko obvladljiv. Dim je dosegel tudi Bordeaux, kjer so prebivalci poročali o ostrem vonju in pepelu v zraku.

V Španiji, kjer so razglasili izredne razmere, so iz madridske regije in province Ávila evakuirali skoraj 60.000 ljudi, več kot 28.000 pa jih mora ostati v svojih domovih. FOTO: Julien De Rosa/AFP

V Franciji okoli 30 požarov

Francija je za pomoč pri gašenju mobilizirala vojsko, ki odstranjuje podrast in vzpostavlja protipožarne preseke. Predsednik Emmanuel Macron je sklical izredni sestanek z ministri, saj po državi divja približno 30 požarov. Napovedal je obnovo prizadetih območij in dolgoročno pomoč države.

Zaradi požarov so organizatorji skrajšali zadnjo etapo Dirke po Franciji s 133 na 89 kilometrov, da bi lahko varnostne sile prerazporedili na ogrožena območja.

V Španiji umrl moški

V Španiji, kjer so razglasili izredne razmere, so iz madridske regije in province Ávila evakuirali skoraj 60.000 ljudi, več kot 28.000 pa jih mora ostati v svojih domovih. Evakuacije so odredili tudi v več občinah v okolici Toleda.

Oblasti v Valencii so potrdile smrt moškega, starega okoli 70 let. Gasilci so ga našli v avtomobilu med gašenjem požara v soteski Salt de l'Aigua pri Manisesu.

V Franciji so oblasti evakuirale približno 250.000 ljudi v departmajih Gironde in Landes, samo v soboto zvečer dodatnih 55.000. Eden od gasilskih poveljnikov je opozoril, da požar še zdaleč ni pod nadzorom. FOTO: Florion Goga/Reuters

Najhujši v zgodovini regije

Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je razmere označil za zapletene, saj veter ogenj širi proti jugu. Predsednica madridske regionalne vlade Isabel Díaz Ayuso je požare opisala kot najhujše v zgodovini regije.

Premier Pedro Sánchez je opozoril, da državo čakajo zahtevni časi. Po njegovih navedbah je letos v Španiji pogorelo že 130.000 hektarjev, medtem ko povprečje zadnjih desetih let znaša okoli 100.000 hektarjev na leto. V Franciji je od začetka leta pogorelo 98.000 hektarjev.

Evropska pomoč pri gašenju

Francija je sprožila mehanizem Evropske unije za civilno zaščito. Na pomoč prihajajo gasilska letala iz Hrvaške in Portugalske, helikopterji iz Češke in Slovaške ter romunska gasilska enota. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da je Evropska unija v Francijo in Španijo napotila enajst letal in helikopterjev.

FOTO: Julien De Rosa/AFP

Gori tudi drugod

Požari divjajo tudi drugod po Evropi. Na Siciliji je izbruhnilo več kot 350 požarov, na Škotskem pa se gasilci že deset dni borijo z ognjem v narodnem parku Cairngorms.

Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadja Lahbib je opozorila, da bi lahko letošnja škoda zaradi požarov v Evropi presegla dosedanje rekorde. Zaradi novih napovedanih vročinskih valov pričakujejo dodatne izbruhe požarov.