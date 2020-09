FOTO:Požari v Kaliforniji ne pojenjajo, pomagajo jim rekordne temperature

Od srede avgusta v Kaliforniji že tisoč požarov

Helikoptersko reševanje kampistov iz kampa ob jezeru Mammoth pool reservoir. FOTO: California National Guard via Reuters

Za požare sokriv hud vročinski val

Požar Valley ogroža tudi infrastrukturo. FOTO: Sandy Huffaker/AFP

V letošnjih požarih v Kaliforniji je poginilo veliko divjih živali. Zajec na fotografiji se je za zdaj rešil. FOTO: Sandy Huffaker/AFP

Za velike požare krivo tudi uspešno gašenje v preteklosti

Kakšnih dvesto ameriških ljubiteljev narave in pohodništva, ki so se ta konec tedna mudili v priljubljenem kampu na obali jezera Mammoth Pool Reservoir na gozdnatem območju Sierra National Foresta na severu Kalifornije, se lahko samo hitremu posredovanju helikopterjev ameriškega vojnega letalstva zahvali, da so še živi. Območje kampa je namreč obkrožil tako imenovani Creek fire, eden večjih gozdnih požarov, ki tačas divjajo po Kaliforniji, in jim onemogočil umik po cesti, poroča New York Times.Trije veliki vojaški helikopterji so morali po dvakrat prileteti in odleteti, da so rešili vse s požarom ogrožene kampiste, med njimi je bilo kakšnih dvajset poškodovanih, dva od teh imata hude opekline.Toda Creek fire je le eden od več kot dvajsetih največjih gozdnih požarov, ki trenutno divjajo po severnem delu Kalifornije in eden od več kot tisoč, ki so zagoreli od 15. avgusta do zdaj. Samo ta požar je doslej uničil že kakšnih 25.000 hektarov večinoma gozdnatih površin, kakšnih 3000 hektarov pa je pogorelo zaradi požara, ki ga pristojne službe imenujejo El Dorado. Ta se je razplamtel v petek zaradi pirotehničnih sredstev, ki so jih prižgali na neki zabavi, na kateri so bodoči starši prijateljem razkrili spol dojenčka, ki ga pričakujejo. Tako imenovane gender reveal partys (zabave ob razkritju spola) so sicer v ZDA postale moderne, a so zaradi pogoste uporabe pirotehnike in orožja že večkrat postale vzrok za manjše ali večje požare v naravi.Sicer pa je letošnja sezona gozdnih požarov v Kaliforniji ena hujših v zgodovini te države. Z več kot 20 trenutno aktivnimi večjimi požari se spopada 12.500 gasilcev iz vse Kalifornije in tudi iz sosednjih zveznih držav. Požari so doslej uničili že več kot 160.000 hektarov površin, dve osebi sta umrli. Guverner Kalifornijeje že pred tremi tedni zaradi vročinskega vala in požarov v štirih okrožjih razglasil izredno stanje, te dni je izredno stanje razširil na še pet novih najbolj ogroženih okrožij.Za hitro nastajanje in širjenje požarov v Kaliforniji je letos poleg nevihtnih strel in neprevidnih ljudi sokriv hud vročinski val, ki od avgusta izsušuje naravo in ustvarja idealne pogoje za požare. Ta konec tedna so v okrožju Los Angelesa namerili eno od najvišjih temperatur doslej, 49,5 stopinje Celzija, absolutno najvišjo izmerjeno temperaturo 54,4 stopinje Celzija pa so avgusta izmerili v nacionalnem parku Death Valley.Najhujši požar v zgodovini Kalifornije je sicer bil že davnega leta 1932, toda deset naslednjih najhujših se je zgodilo v zadnjih dveh desetletjih. Zato strokovnjaki trdijo, da k vedno večji pogostosti obsežnih požarov v Kaliforniji veliko prispevajo podnebne spremembe. Bioklimatolog na observatoriju Lamont - Doherty Univerze Columbiaje tako za The Guardian dejal, da je Kalifornija s svojim podnebjem sicer vedno bila požarno ogrožena, ker dobiva večino padavin jeseni in pozimi in zato veliko vegetacije poleti zaradi pomanjkanja vode odmre in se posuši. Tako vedno znova nastajajo ugodni pogoji za širjenje požarov v naravi. Toda zaradi podnebnih sprememb so povprečne poletne temperature v tej zvezni državi zadnja leta za dve do tri stopinje Celzija višje od običajnih in to pospešuje sušenje vegetacije in močno povečuje požarno ogroženost.Za sedanje obsežne in uničujoče požare pa dr. Williams deloma krivi tudi uspešno gašenje požarov v naravi v zadnjih stotih ali več letih. »Vsakič, ko uspešno omejimo in pogasimo kakšen požar v naravi, to pomeni, da bo v naravi ostalo veliko posušenega rastlinja, ki ni zgorelo. Skozi leta in desetletja se tako masa nezgorelega posušenega materiala na nekaterih območjih nabira in predstavlja nevarnost za vedno večje požare.«