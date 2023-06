Požari v Kanadi letos uničili že 2,7 milijona hektarov površin

Požari v naravi so v Kanadi letos uničili že več kot 2,7 milijona hektarov površin, osemkrat več od povprečja zadnjih treh desetletij, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na kanadske državne uradnike. Trenutno je v Kanadi aktivnih 211 požarov v naravi, od tega jih 82 še ni pod nadzorom.

Po majskih velikih požarih na zahodu države, zlasti v prerijskih provincah Alberta in Saskatchewan, se v zadnjem tednu z ognjenimi zublji borijo v Novi Škotski na atlantski obali. »Takšne razmere na tako zgodnji stopnji sezone so brez primere in seveda močno skrbijo vse Kanadčane,« je na novinarski konferenci povedal minister za pripravljenost na izredne razmere Bill Blair.

Pričakovati je, da se bodo razmere še poslabšale, saj v Kanadi pričakujejo prihod vročinskih valov, na zahodu države pa pihajo močni vetrovi. V Novi Škotski je bilo v četrtek aktivnih 16 požarov. Eden od njih ogroža severozahodno predmestje glavnega mesta province Halifax in je prisilil k evakuaciji več kot 16.000 tamkajšnjih prebivalcev.

Kanada, ki se segreva hitreje kot preostali del planeta, se v zadnjih letih sooča z ekstremnimi vremenskimi pojavi, katerih intenzivnost in pogostost se zaradi globalnega segrevanja povečujeta.