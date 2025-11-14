Požarni zid na bruseljskem pogorišču

Z odločanjem o odpravi dela zelenih pravil, sprejetih v prejšnjem mandatu, se je v evropskem parlamentu zgodil premik. Desnosredinska EPP je prvič sprejela parlamentarno stališče o enem od najpomembnejših zakonodajnih aktov v navezi s (skrajno) desnimi skupinami, tudi proruskimi in populističnimi silami, usmerjenimi proti EU.

Četrtkovo glasovanje o prvem svežnju poenostavitev in zmanjševanja birokracije za večjo konkurenčnost, v bruseljskem žargonu poimenovanem omnibus 1, bi lahko še poglobilo nesoglasja v neuradni navezi skupine okoli politične sredine, v kateri so vse bolj očitne posledice okrepitve desnice na lanskih evropskih volitvah.