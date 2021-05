Pozdrav iz Washingtona, prestolnice škržatov

V nadaljevanju preberite:

Vzhodni del ZDA pravkar doživlja veličasten naravni pojav. Po sedemnajstih letih so iz zemlje prilezle milijarde škržatov. Žuželke zaroda X ponekod že pojejo svojo glasno paritveno pesem, razen za mlada drevesa pa so popolnoma neškodljive. Ne pikajo in se celo ne umikajo pred napadalci ali človeškimi podplati, njihova edina obramba je množina.