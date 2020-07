Pozitivni Bolsonaro še vedno negativen za Brazilijo

Vojaški zdravnik pregleduje člana etnične skupine Yanomami. FOTO: Adriano Machado/Reuters

Zdravilo, ki to ni

Tudi po tem, ko se je, tako kot 1.716.196 njegovih sodržavljanov, okužil z novim koronavirusom , brazilski predsednik nadaljuje z odločitvami, ki bodo epidemiološko stanje v drugi najhuje prizadeti državi na svetu najverjetneje le še poslabšale.Predsednik je uporabil pravico veta, na določbe zakona, ki bi vlado zavezovale, da bo med epidemijo zagotovila najnujnejša sredstva za prvotno prebivalstvo. 850,000 ljudi, ki prebivajo v Amazonskem deževnem gozdu, so na izbruh epidemije še posebej občutljivi, saj, zaradi odročnosti, nimajo dostopa do zdravljenja, njihov skupnostni način življenja pa onemogoča osamitev, poroča Al Džazira.Bolsonaro je svojo odločitev veta na zavezo, da bo vlada domorodnim skupnostim zagotovila razkužila, pitno vodo in prostore v bolnišnicah, utemeljil, da tak zakon »ni v javnem interesu« in je neustaven, ker uvaja stroške za vlado, ne pa tudi prihodkov.A Bolsonaro ne ogroža le zdravja brazilskih domorodcev. Bolni predsednik kot čudežni lek, po katerem se počuti mnogo bolje, oglašuje zdravilo za malarijo hidroksiklorokin, ki nima nikakršnega dokazanega vpliva na novi koronavirus.Da bi hidroksiklorin lahko zdravil koronavirus je prvi pomislil francoski mikrobiolog, njegovo idejo pa so, brez kakršnekoli znanstvene podlage, z navdušenjem prevzeli skrajno desni in libertarni blogerji, poroča Reuters.Navdušenje dela svoje volilne baze je prevzel ameriški predsednik, Bolsonarov vzornik, ki hidroksiklorin propagiral kot zdravilo za koronavirus precej dolgo, a tudi on se je, pod težo vse več dokazov o neučinkovanju, na hidroksiklorin prenehal zanašati. Študij, koliko škode je jemanje zdravila z možnimi nevarnimi stranskimi učinki povzročilo njegovim sledilcem, še ni.Vendar pa Bolsonaro kljub vsemu vztraja, da je hidroksiklorin zdravilo, ki pomaga proti koronavirusu. Nenavdušenje nad takšnim zdravljenjem je najverjetneje razlog menjave že dveh ministrov za zdravstvo, poroča Reuters. Nad dobavo in distribucijo hidroksiklorina sedaj bdi brazilska vojska. Zdravilo, s stranskimi učinki, ki dokazano ne zdravi, je sistematično predpisano vsem okuženim, celo nosečnicam in otrokom, zaupanje v hidroksiklorin pa je po ugotovitvah Reutersa postalo nekakšen znak podpore Bolsonaru.Bolsonaro sedaj trdi celo, da je hidroksiklorin učinkovita preventiva proti okužbi, ki bi lahko nadomestila karanteno. Še vedno aktivno nasprotuje ukrepom varnostne razdalje in nošnji zaščitnih mask. Ko je na novinarski konferenci oznanil, da je bil njegov test na koronavirus pozitiven, Bolsonaro od prisotnih novinarjev ni držal razdalje in nosil maske, s čimer si je prislužil tožbo novinarjev, ki menijo, da jih je izpostavil tveganju okužbe.Brazilija je v zadnjih dneh vsak dan potrdila več kot 40.000 novih okužb in več kot 1000 smrtnih žrtev. Doslej je umrlo že več kot 66.800 Brazilcev.