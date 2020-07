Pozivi držav, vplivnih ljudi in Unesca niso zalegli

»Zame je bilo to vedno mesto ruševin in melanholije konca nekega imperija. Celotno svoje življenje sem se boril s to melanholijo ali pa sem jo – kot večina meščanov – sprejel«, je v knjigi Istanbul: Spomini na mesto zapisal pisatelj Orhan Pamuk. Očitno pa nekateri spet sanjajo o stari slavi in razmišljajo o vzpostavitvi nekakšnega imperija, pa čeprav z zelo nenavadnimi in spornimi potezami – ponovna preobrazba Hagije Sofije iz muzeja v mošejo je eden takšnih primerov.Odločitev turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana seveda sproža predvsem politične in verske polemike, nenazadnje je v ozadju odkrit obračun s ...