    Svet

    Izrael ostaja na Evroviziji, Slovenije na Dunaju ne bo

    Kratko so potegnile kritične države, ki so pozivale k izključitvi Izraela, med njimi tudi Slovenija, Španija in Irska. Te na Dunaju ne bodo sodelovale.
    Izrael je letos zastopala Juval Rafael, ki je preživela Hamasov napad 7. oktobra 2023. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Galerija
    Izrael je letos zastopala Juval Rafael, ki je preživela Hamasov napad 7. oktobra 2023. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Gašper Završnik
    4. 12. 2025 | 18:51
    4. 12. 2025 | 19:26
    6:28
    A+A-

    Evrovizija je pred jubilejno 70. izvedbo v najgloblji krizi doslej. Festival, ki je nastal z namenom združevanja Evrope po drugi svetovni vojni, je v zadnjem času prostor globokih političnih razhajanj. Kamen spotike je sodelovanje judovske države, za katero kljub genocidu v Gazi ne veljajo enaka pravila kot za Rusijo, ki je bila po napadu na Ukrajino izključena s tekmovanja. Evropska radiodifuzna zveza (Ebu) je na današnji generalni skupščini dokončno potrdila, da Izrael ostaja del evrovizijske karavane, in tako so potegnile kratko države, ki so pozvale k njegovi izključitvi.

    image_alt
    Izraelska okupacija Evrovizije

    Čeprav neposrednega glasovanja o sodelovanju Izraela ni bilo na dnevnem redu srečanja predstavnikov članic zveze Ebu, ki se danes začelo v Ženevi, je bilo jasno, da Evrovizija ne bo več takšna, kakršna je bila. Po letošnjem tekmovanju v Baslu, kjer je malo manjkalo, da bi kristalni mikrofon dobila izraelska predstavnica, se je v delu sodelujočih radiotelevizij še povečal upor proti nadaljnji participaciji judovske države, ki je od oktobra 2023 v Gazi ubila več kot 70.000 ljudi.

    Zadnji dve izdaji Evrovizije so zaznamovali tudi protesti v podporo Palestini in proti sodelovanju Izraela na festivalu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters
    Zadnji dve izdaji Evrovizije so zaznamovali tudi protesti v podporo Palestini in proti sodelovanju Izraela na festivalu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters
    Najodločneje so k izključitvi Izraela pozvale Slovenija, Španija, Islandija, Irska in Nizozemska ter v primeru neukrepanja napovedale bojkot tekmovanja na Dunaju prihodnje leto. Njihove zahteve so, kot jih je mogoče razumeti, del državljanskega in kulturnega odpora, usmerjenega v zaščito mednarodnega prava in uveljavitev odgovornosti, ki presega okvire klasične diplomacije. »Evrovizija je tekmovanje, človekove pravice pa niso. Zdi se mi, da bi to morali upoštevati,« je pred dnevi stališče španske nacionalne radiotelevizije RTVE do izključitve Izraela strnil predsednik José Pablo López.

    Peterica držav Izraelu prav tako očita politizacijo in instrumentalizacijo najbolj gledanega nešportnega televizijskega dogodka na svetu. Popularna kultura je, podobno kot šport, priročno orodje izraelskih oblasti za loščenje lastne podobe in ustvarjanje vtisa, da je stara celina bodisi ravnodušna do zločinov v Gazi in na okupiranem Zahodnem bregu bodisi jih podpira. K temu so prispevala tudi pravila – 20 glasov z ene telefonske številke oziroma kreditne kartice –, ki jih je Izrael prek državnih institucij, diaspore in družbenih omrežij lani in predlanskim izkoristil za množično mobilizacijo. Rezultat je bila široka podpora izraelskima predstavnicama, ki presega dejansko javno mnenje.

    Zadnji dve izdaji Evrovizije so zaznamovali tudi protesti v podporo Palestini in proti sodelovanju Izraela na festivalu. FOTO: Gašper Završnik
    Zadnji dve izdaji Evrovizije so zaznamovali tudi protesti v podporo Palestini in proti sodelovanju Izraela na festivalu. FOTO: Gašper Završnik
     Toda z zavrnitvijo sodelovanja niso zagrozile le države, ki so kritične do Izraela. Med članicami Ebuja se je izrisal zemljevid, ki odseva politično ozračje v Evropi. Na stran izraelskega sodelovanja se je jasno postavila Nemčija. Kancler Friedrich Merz je zagrozil z bojkotom Evrovizije, če bo Izrael izključen. »Mislim, da je škandal, da se o tem sploh razpravlja,« je oktobra dejal za ARD. Enako meni avstrijski kancler Christian Stocker, za katerega bi bilo kaznovanje bližnjevzhodne zaveznice »napaka«. »Že na podlagi naše zgodovine nikoli ne bi bil za to,« je poudaril.

    Gašenje požara s spremembo pravil

    V zvezi Ebu so sprva novembra predvideli posebno glasovanje o sodelovanju judovske države, a so ga po sklenitvi premirja med Izraelom in Hamasom – od katerega je bilo doslej ubitih več kot 350 Palestincev – odpovedali. Da bi preprečili odliv držav z Evrovizije, katere osrednji sponzor ostaja izraelsko podjetje Moroccanoil, so pripravili spremembe pravil, ki naj bi omejile morebitne zlorabe. Med drugim so število glasov z ene številke oziroma kartice omejili na deset, v polfinalne večere ponovno vpeljali strokovne žirije in zaostrili promocijske aktivnosti sodelujočih skladb, s čimer bi tekmovanje zaščitili pred nesorazmernimi zunanjimi kampanjami.

    Evropska radiodifuzijska zveza (EBU) je na današnji generalni skupščini dokončno potrdila, da Izrael ostaja del evrovizijske karavane. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
    Evropska radiodifuzijska zveza (EBU) je na današnji generalni skupščini dokončno potrdila, da Izrael ostaja del evrovizijske karavane. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
    Poseg v pravilnik je bil predmet razprave na skupščini v Ženevi. Glasovanje o sodelovanju Izraela je bilo predvideno le, če nacionalnih radiotelevizij predstavljeni ukrepi ne bi prepričali. A se to ni zgodilo. »Članice zveze Ebu so podprle serijo sprememb pravil Evrovizije, katerih namen je povečati zaupanje, preglednost in nevtralnost tekmovanja. To glasovanje pomeni, da so vsi člani zveze Ebu, ki si želijo biti del Evrovizije 2026 in se strinjajo s spoštovanjem novih pravil, upravičeni do sodelovanja,« so zapisali v izjavi za javnost.

    Najbolj kritične države, vključno s Slovenijo, so bile že pred tem jasne, da spremembe niso dovolj. Napovedale so umik s festivala, če bo na Dunaju sodeloval tudi Izrael. »Že tretje leto zapored javnost zahteva, da rečemo ne sodelovanju katere koli države, ki napada drugo državo. Slediti moramo evropskim standardom za mir in razumevanje. Evrovizija je bila od vsega začetka prostor za veselje in srečo, izvajalce in občinstvo je združevala glasba in tako bi moralo tudi ostati,« je po pisanju MMC v Ženevi dejala predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak. »Naše sporočilo je: ne bomo sodelovali na izboru, če bo tam Izrael. V imenu 20 tisoč otrok, ki so umrli v Gazi.«

    _______________

     

    / Foto Delo
    / Foto Delo
    Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Novice  |  Slovenija
