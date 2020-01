Pozivi k odstopu vrhovnega voditelja

Trump: ne ubijajte svojih protestnikov

Infografika Delo

Britanski incident

V strmoglavljenju je umrlo 176 ljudi. Foto: Akbar Tavakoli/Afp

Železna rokavica smrti

K preiskavi so iranski strokovnjaki povabili tudi ukrajinske kolege. Ti so že pred dnevi, ko zahod še ni začel za krivce razglašati iranske rakete, razkrili, da bo njihova glavna naloga najti ostanke ruskih raket Tor, ki jih uporablja tudi iranska vojska, v Natu pa jih imenujejo železna rokavica. Še pred odhodom v Teheran so si ogledovali fotografije prizorišča strmoglavljenja in na njih odkrili ostanke, ki so bili zelo podobni tem raketam, narejenim še v sovjetskih časih.

»Smrt lažnivcem!«, »Smrt diktatorju!, »Vi ste brez sramu!« so vzklikale množice ljudi, ki so se zgrnile na glavne ulice iranske prestolnice, ko so včeraj oblasti priznale, da je iranska raketa pomotoma sestrelila ukrajinsko potniško letalo Prejšnje dneve, ko so zahodne vlade sporočale, da imajo dokaze za sestrelitev , so v Teheranu to odločno zanikali in zatrjevali, da je letalo, v katerem je v torek zjutraj umrlo 176 ljudi, takoj po vzletu s teheranskega letališča strmoglavilo zaradi »tehnične napake« . Ogorčenje je bilo v Iranu tako silno, da so celo konservativci in privrženci oblasti v socialnih omrežjih zlivali srd na tiste, ki so hoteli prevarati javnost glede vzrokov za tragedijo, v kateri so umrli tudi mladi Iranci, ki so se odpravili študirat v tujino. Demonstracije so bile tudi po drugih mestih, iz Teherana pa so včeraj prihajali novice in videodokazi, da se protesti nadaljujejo. Slišati je čedalje več pozivov k odstopu iranskega vrhovnega voditelja. »Kot vrhovni poveljnik oboroženih sil ste neposredno odgovorni za to. Če ste za vse vedeli in pustili, da vojaško in varnostno vodstvo zavajata ljudi, potem ni dvoma, da nimata sposobnosti za vodenje države,« je izjavil predsednik opozicijskega zelenega gibanjaNa demonstracije se je odzvala tudi tujina. Ameriški predsednikje na twitterju dokazal, da se zna pogovarjati tudi po »iransko«, saj je tako v angleščini kot farsiju sporočil »pogumnemu in trpečemu iranskemu ljudstvu, da je stal na njihovi strani vse od takrat, ko je prevzel vodenje ZDA, njegova administracija pa bo to še naprej počela«. »Skrbno spremljamo vaše proteste. Vaš pogum nas navdihuje,« je zapisal Trump. Ker so iransko prestolnico preplavile posebne policijske enote, je ameriški predsednik iransko vodstvo pozval: »Ne ubijajte svojih protestnikov. Svet gleda. Še bolj pomembno: ZDA gledajo.« Predstavnica ameriškega zunanjega ministrstvaje za Fox News povedala, da je strategija njene države »diplomatsko in gospodarsko izolirati Iran vse do takrat, dokler se ne bo začel obnašati kot normalna država«. Čeprav je izrazila podporo protestnikom, je zagotovila, da »nočemo zamenjati režima v Iranu. Hočemo zamenjati obnašanje iranskega režima.«Protesti oziroma odzivi iranskih oblasti nanje so zanetili tudi mednarodni incident. Policija je namreč v soboto zadržala britanskega veleposlanika. Po iranski verziji so ga prijeli zato, ker se je udeležil nezakonitih protivladnih protestov, sam pa je kasneje na twitterju zapisal, da je prišel zgolj na shod v spomin žrtvam tragedije, med katerimi so bili tudi njegovi sodržavljani. Priznal pa je, da je tik pred njegovim odhodom, med katerim ga je policija zadržala, nekdo res začel vzklikati protivladna gesla. Včeraj so Macaira poklicali na zagovor na iransko zunanje ministrstvo in ga okarali zaradi njegovega »neobičajnega obnašanja« oziroma udeležbe na nezakonitem shodu. V Londonu so aretacijo njihovega diplomata označili za »flagrantno kršenje mednarodnega prava«.Da vsi iranski mediji niso prorežimski, so včeraj dokazali nekateri časopisi, ki so na naslovnicah objavili naslove, kakor sta »Sramota« in »Neodpustljivo«. V provladnem časniku Teheran Times so zapisali, da so podobne nesreče neizbežne v bližini vojaških operacij. In dodali, da je v nasprotju z drugimi državami, ki svoje krivde niso priznale – v ZDA, ki so pred leti sestrelile iransko potniško letalo, pa so tistega, ki je dal ukaz, celo nagradili –, Iran priznal dejanje in se opravičil za »katastrofalno napako«, kakor se je na twitterju izrazil predsednik države. Včeraj je vodja preiskovalcev iranske organizacije civilnega letalstvadejal, da bo Iran plačal odškodnino svojcem žrtev, o znesku pa da se bosta dogovorila Kijev in Teheran.