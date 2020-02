Praški župan bi češko prestolnico vrnil prebivalcem 

Preberite še: Boleč poraz na fronti proti Airbnbju



Praški župan bi prepovedal oddajanja celotnih stanovanj, pri čemer bi bila edina izjema začasno prazna domovanja. FOTO: Gabrielle Lurie/Reuters

Zaradi turistične preobremenjenosti evropskih prestolnic in posledičnega manjka bivalnih površin za prebivalce državne in mestne oblasti že dalj časa stremijo k ureditvi poslovanja platforme Airbnb. O omejevanju najemanja preko platforme razmišlja tudi župan češke prestolnice.Praški županiz vrst Piratske stranke je prepričan, da nezmožnost neposrednega reguliranja platforme Airbnb »požira Prago od znotraj«, poroča britanski Guardian. Češko prestolnico je v letu 2018 obiskalo 8 milijonov ljudi (za primerjavo: leta 2000 je bilo obiskovalcev 2,6 milijona), ob tem pa strmo narašča tudi število nepremičnin, ki jih je moč najeti preko Airbnbja – marca 2016 je bilo na platformi ponujenih dobrih 5500 nepremičnin, maja 2018 pa 13.000.V luči tega bi praški župan prestolnico »rad vrnil Pražanom« s prepovedjo oddajanja celotnih stanovanj, pri čemer bi bila edina izjema začasno prazna domovanja. Uporabniki bi tako preko platforme Airbnb lahko najemali le sobe v stanovanjih, kjer živijo lastniki. Da bi ukrep lahko uresničili, si Hřib prizadeva za sprejetje zakonodaje, ki bi lokalnim oblastem dodelila avtonomijo za urejanje področja počitnikovanj, navaja britanski časopis.Napoved praškega župana prihaja po decembrski odločitvi Sodišča Evropske unije, da Airbnb ni nepremičninski posrednik, pač pa ponudnik storitev v informacijski družbi, ki ne potrebuje licence za nepremičninskega posrednika. Nezmožnost neposredne regulacije platforme preko sistema licenciranja se ne odraža le v nenadzorovanem številu obiskovalcev, temveč tudi v nedostopnosti nepremičnin za domačine.Pred letom dni so podobne omejitve platforme uvedli v Amsterdamu, kjer je najemanje celotnih domovanj možno le za obdobje, krajše od 30 dni, v Palmi de Mallorci pa so oblasti leta 2018 prepovedale skoraj vse oblike kratkoročnega najemanja po zgledu platforme Airbnb.