Prava bitka za bruseljske milijarde šele julija

Več držav, predvsem bogate s severa, si želijo jamstva, da bo denar porabljen za odpravljanje posledic pandemije in gospodarsko preobrazbo. FOTO: Eliot Blondet/Reuters

Bruselj – Videovrh EU o prihodnjem sedemletnem proračunu Unije in načrtu za okrevanje se je skladno s pričakovanji končal brez konkretnih sklepov. Predlagani proračun in načrt za okrevanje sta skupaj vredna 1850 milijard evrov. Voditelji so si le izmenjali stališča, kar naj bi bil glavni izkupiček tega vrha.V prihodnjih dneh in tednih se bodo pogovori okrepili, saj bo predsednik evropskega svetamoral pripraviti kompromisni predlog. Vrh EU se bo po Michelovih besedah spet sestal sredi julija in opravil pogajanja o predlogu. To bo prvo fizično srečanje po zadnjem vrhu februarja, ko so pogajanja voditeljev o proračunu propadla.Tako v Bruslju kot v številnih državah članicah, tudi v Sloveniji, si želijo čimprejšnjega preboja. »Položaj je drugačen kot februarja,« je ocenila nemška kanclerka. Nerešena so še številna vprašanja: glede samega obsega načrta, deleža nepovratnih sredstev v njem, meril za premeščanje denarja ...Za kočljivo merilo velja načrtovano upoštevanje stopnje nezaposlenosti v obdobju 2015–2019. Po mnenju Merklove bi morali bolj upoštevati, kolikšno gospodarsko škodo je povzročila pandemija. Težava je, da podatkov za letošnje leto še ne more biti.Več držav, predvsem bogate s severa, želijo jamstva, da bo denar porabljen za odpravljanje posledic pandemije in gospodarsko preobrazbo.Predsednica evropske komisijeje kot pozitivno ocenila zavedanje vseh voditeljev, da »resnost krize zahteva ambiciozen skupni nastop«.Želeno je hitro ukrepanje, saj evropsko gospodarstvo doživlja strm padec, ki v številnih državah članicah lahko pripelje do socialne in posledično politične krize. »Čas je razkošje, ki si ga ne moremo privoščiti,« je opozoril predsednik evropskega parlamenta